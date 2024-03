Diputados debatirá ley que busca regularizar zona de aplicación de agroquímicos

Foto: Archivo

El diputado Juan Rossi, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, anunció que durante la reunión que se realizará este miércoles comenzará el debate del proyecto de ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios. Se trata de una iniciativa que fue presentada por el Poder Ejecutivo durante la gestión anterior.



La reunión se realizará este miércoles a las 10 en la sala de comisiones, donde los diputados y diputadas harán el primer análisis de la iniciativa. Se prevé que en los sucesivos encuentros participen representantes de los distintos sectores interesados en la temática.



El texto en cuestión ingresó a la Cámara de Diputados en noviembre de 2022 y el mes siguiente tomó estado parlamentario. Entre sus objetivos se encuentran la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas en el uso de productos fitosanitarios y domisanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción.



“Recursos Naturales y Ambiente es una comisión que en general ha funcionado bastante poco durante los periodos legislativos anteriores y nuestra idea, desde el Partido Socialista y desde el bloque de Juntos por Entre Ríos, es darle impulso”, sostuvo Rossi, quien recordó que el debate de este proyecto fue un tema de campaña del gobernador Rogelio Frigerio.



“Queremos proponer una agenda de trabajo a los diputados y las diputadas de la comisión e invitar a las organizaciones relacionadas con la salud, el ambiente, la producción y también a funcionarios del gobierno”, manifestó.



Rossi advirtió que el proyecto contiene un punto que genera polémica, que es la regulación de las zonas de aplicación de los agroquímicos, en cuanto a los cascos urbanos y las escuelas rurales. En ese sentido, la norma establece distancias con respecto a esos lugares a partir de las cuales se puede o no fumigar, o se puede hacerlo con determinados productos. Las distancias cambian si es aplicación es terrestre manual, terrestre no manual o aérea.



“Otra cuestión que nos parece importante es que se va a crear un cuerpo de inspectores, que hoy no lo hay, porque como es una ley de buenas prácticas, la fiscalización va a ser fundamental. Va haber un fondo de afectación específica para garantizar que exista ese control”, continuó el diputado.



Además, mencionó que “se creará un consejo provincial integrado por diferentes actores”, entre otras cuestiones que prevé el proyecto, aunque aclaró que es para debatir y, si es necesario, realizar modificaciones.