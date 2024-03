Frigerio sobre el “Pacto de Mayo”: “Estoy de acuerdo con cada uno de los puntos”

Política Los principales puntos del discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa

Presidente @JMilei, cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo que propuso esta noche. Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Es lo que necesita la Argentina. Y celebro su invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos para… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 2, 2024

La situación que atraviesa el país, como lo expresó el Presidente, es dramática. La sociedad eligió un cambio y hoy estamos definiendo un norte distinto para ordenar el caos que causó el kirchnerismo durante 16 de los últimos 20 años. No hay crecimiento ni desarrollo económico… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 2, 2024

En Entre Ríos, desde el 10 de diciembre arrancamos el plan de austeridad fiscal más importante de nuestra historia, donde ya eliminamos el 50% de los cargos políticos, el 50% de la estructura del gobierno y ya implementamos un 70% de ajuste en los contratos de los asesores del… — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 2, 2024

Sobre el Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei realizó su primera apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde anunció un conjunto de leyes "anticasta" y convocó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al "Pacto de Mayo".Frijgerio escribió: “Presidente Javier Milei,Estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Es lo que necesita la Argentina'", comenzó el mensaje del gobernador.Continuó: “Celebro su invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos para impulsar las herramientas que usted necesita para dejar definitivamente atrás las políticas populistas; y generar también las condiciones para que mi provincia tenga los recursos que le corresponden por la Constitución Nacional para poder brindarle a los entrerrianos la educación, la seguridad, la salud y la infraestructura que se merecen”.Además, Frijgerio destacó: “La situación que atraviesa el país, como lo expresó el Presidente, es dramática. La sociedad eligió un cambio y hoy estamos definiendo un norte distinto para ordenar el caos que causó el kirchnerismo durante 16 de los últimos 20 años. No hay crecimiento ni desarrollo económico posible con una economía desordenada y con alta inflación que no genera empleo privado ni atrae inversiones. Presidente, cuenta también conmigo para lograr ese objetivo”.“En Entre Ríos, desde el 10 de diciembre arrancamos el plan de austeridad fiscal más importante de nuestra historia, donde ya eliminamos el 50% de los cargos políticos, el 50% de la estructura del gobierno y ya implementamos un 70% de ajuste en los contratos de los asesores del Poder Legislativo. También enviamos hace semanas una ley para eliminar las jubilaciones de privilegio y sancionar la Ficha Limpia en nuestra provincia. Y le sacamos a los funcionarios los autos y los teléfonos celulares que antes se usaban para uso personal. Si cada uno se concentra en hacer de la Argentina un país pujante y federal, no tengo dudas de que un futuro mejor es posible”, concluyó.El presidente convocó a los gobernadores a firmar un pacto: “Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra Administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”, propusó.“De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese pacto de mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino a la prosperidad. Las 10 políticas de Estado son:1- La inviolabilidad de la propiedad privada.2- El equilibrio fiscal y negociable.3- La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB.4- Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.5- Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.6- Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.7- Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.8- Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación.9- Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.10- La apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global”, enumeró.En este sentido, Milei, señaló que “estas 10 ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años, para que una vez más Argentina sea un faro de luz para Occidente. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quienes sean, de dónde vengan ni qué ideas hayan defendido. Para mostrar el compromiso del Gobierno de avanzar en esta dirección, he instrumentado al Jefe de Gabinete, al Ministro de Economía y al Ministro del Interior, a que como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada, para firmar un acuerdo y sancionar tanto la Ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias”.