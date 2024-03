Milei anunció que enviará al Congreso un "paquete de leyes anticasta"

Política Los principales puntos del discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei inauguró por primera vez el período de sesiones ordinarias del Congreso, con un discurso que se transmitió por cadena nacional.El presidente dijo que “todos los logros primerizos representan únicamente la superficie de los grandes cambios que venimos a implementar en la Argentina. Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de `leyes anticasta`, del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes”.”, anunció.LosVamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio y un señor que no trabaja hace 30 años”.Dijo que “”.Anunció que “Ha sido una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos”.Dijo que “. Y a su vez,. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios”.“Todos los economistas serios del mundo, salvo algunos perros falderos de la política argentina, coinciden que financiar el tesoro con dinero emitido por el Banco Central genera inflación. Esto no es opinable. Financiar el tesoro con emisión está simplemente mal, técnica y moralmente mal. Esto es así porque genera inflación y porque licúa la capacidad de compra de todos los argentinos. ¿Y para qué? Para poner plata en la mano de la política, que no la usan para otra cosa que su provecho personal. Sin embargo, en Argentina lo hemos hecho una y otra vez, y como resultado, somos uno de los países que más inflación ha tenido en la historia moderna. Con nosotros se acaba.”, resaltó.Y además, “”.“Estas son solo algunas de las reformas que vamos a implementar. Avanzaremos ya sea a través de proyectos de ley, de decretos o modificando regulaciones en el proceso de regulación económica más ambiciosa de nuestra historia, porque si no cambiamos este modelo económico de raíz, Argentina no tiene futuro”, señaló.