Cambios en Impuesto Inmobiliario: actualización inflacionaria y otros detalles

Política ATER lanza un nuevo plan de regularización de deudas

La Cámara de Senadores tiene a estudio un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone cambios en la Ley Impositiva y el Código Fiscal y que impactarán en el bolsillo de los contribuyentes: luego de que se apruebe esa reforma, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) instrumentará cambios clave, el principal, el quePara que las boletas impositivas puedan salir a la calle y llegar a los domicilios de los contribuyentes primeroEl senador Gustavo Vergara, presidente del bloque de senadores de Juntos por Entre Ríos, indicó que “el proyecto no tiene grandes modificaciones, porque el grueso de lo que es el Código Fiscal y la Ley Impositiva no se están tocando. Se hacen miradas puntuales en algunas exenciones, que pueden reverse, también bajas de impuestos, y de actualización de cuotas del Automotor y del Inmobiliario, que puede generar mayor fricción cuando el pago no es anual”, destacó el legislador.Vergara señaló que la Ley Impositiva actual sólo le permite a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) realizar quitas de hasta un 15% por pago anual anticipado, y lo que se impulsa ahora es que haya. Respecto a quienes cancelar por sucesivos anticipos, explicó, “lo que ocurre es que al haber tanta alta inflación, lo que se va a hacer es salvar esos proceso inflacionario.. En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural se aplicará a partir de un índice del Indec”.“En el sistema actual, la actualización es mínima. Pero lo que pasa es que hay restricción de fondos nacionales y se tiene que hacer de recursos Intentamos proteger en parte de la inflación los recursos que ingresan.”.Interrogado acerca de si el aumento del impuesto será en ese porcentaje, declaró que “. Se están haciendo cálculos en función de la capacidad contributiva de los entrerrianos. Todavía no está definido”.En ese marco, admitió enque trabajan contrarreloj porque “tenemos que aprobar en el Senado, pasar a Diputados, luego ser promulgada para que la ATER pueda emitir las boletas de los impuestos. Hay un proceso que necesitamos que sea lo más rápido posible para poder hacer frente a los pagos de las pautas salariales”.La primera reunión que mantuvieron los senadores que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General fue con el titular de ATER, Jesús Korel, quien brindó detalles sobre los objetivos de la iniciativa que tiene el Senado como cámara de origen y respondió la consulta de los legisladores.Korell explicó que: “Consiste en tener un mayor descuento para las personas que realicen el pago anual y a su vez para los que son buenos contribuyentes”. Y agregó: “Se va a mejorar en unos 10.000 contribuyentes la tasa de ingresos brutos para los micro y para los pequeños que se va a unificar en el 3,5% en vez del 4% que tienen en la actualidad”.Con respecto a la recaudación, el funcionario expresó: “Los fondos, como ha dicho nuestro gobernador, parte de lo que se recaude del impuesto inmobiliario rural, un 50% va a estar destinado a la mejora de las rutas de la provincia”.El senador Víctor Sanzberro (Victoria -MpER) solicitó precisiones sobre los criterios que aplicaría el Ejecutivo en los ajustes de anticipos en el contexto inflacionario, e indicó que en un contexto complicado como el actual “deben mantenerse criterios que beneficien al contribuyente que quizá no puede hacer frente al pago anual por el contexto económico”. Al respecto, Korell sostuvo que será por debajo de los índices de inflación anual. También se requirió al titular de ATER una serie de datos técnicos sobre los comportamientos de los contribuyentes entrerrianos en relación a las emisiones impositivas hechas durante el año 2023.Por su parte el senador de Uruguay, Martín Oliva (MáspER), reveló que aún desde su Bloque no se ha realizado un análisis profundo sobre el proyecto. Su par del departamento Nogoyá, Rafael Cavagna (JxER) entendió la necesidad de proteger los recursos de la provincia y comentó, recordando su experiencia como intendente, que van cambiando los mecanismos pero se busca mantener los ingresos para hacer frente a las obligaciones en un contexto inflacionario.