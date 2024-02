Ministros de Desarrollo piden a Nación que reactive programas de asistencia

Ministros de Desarrollo Social de nueve provincias le solicitaron a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, que "revierta la decisión de congelar y desfinanciar los programas de asistencia social".



Los funcionarios se reunieron en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, para analizar "el impacto del desfinanciamiento" de las políticas del Ministerio de Capital Humano y el recorte de las transferencias de fondos a las provincias, informaron oficialmente.



Tras el encuentro, que reunió a nueve representantes provinciales, se difundió un documento conjunto en el que se solicitó el restablecimiento de canales de diálogo para reactivar las políticas sociales ahora suspendidas.



En el comunicado se indicó que el objetivo fue "analizar la situación social que atraviesan los sectores vulnerables" y solicitar a Pettovello "la apertura de canales de diálogo para coordinar la asistencia alimentaria y requerir que revierta la decisión de congelar y desfinanciar los programas de asistencia social, que contienen a miles de familias que sufren las consecuencias de la crisis social y económica que atraviesa la Argentina".



El documento fue firmado por Andrés Larroque (Buenos Aires), Diego Fernando Álvarez (La Pampa), Alfredo Menem (La Rioja), Ángel Hugo Niccolai (Santiago del Estero), Lucas Castelli (Neuquén), Gloria Giménez (Formosa), Juan Pablo Muena (Río Negro), Fernando Meza (Misiones) y Adriana Chapperon (Tierra del Fuego).



El texto destaca que "ante el ajuste que está aplicando el Gobierno Nacional, las funcionarias y los funcionarios públicos, tenemos el deber de articular y generar respuestas ante las demandas que vienen de los sectores más desprotegidos".



En esa línea solicitan a Pettovello y al secretario Pablo de la Torre "que abran canales de comunicación, convoquen a una mesa de diálogo y reúnan a la brevedad al Consejo Federal de Desarrollo Social, para analizar los alcances de las decisiones nacionales en cada jurisdicción y dar respuesta a los sectores afectados".



"Una devaluación del 118%, una suba de la inflación del 25,5% en el mes de diciembre y del 20,6% en el mes de enero y más del 50% de los argentinos y argentinas en la pobreza, no puede ir acompañado de un brutal ajuste en los sectores más vulnerables", destacó el comunicado.



Los ministros provinciales consideraron que "degradar el Ministerio de Desarrollo Social no está dando resultados y consideramos que las primeras medidas: cortar programas de inclusión laboral, de fortalecimiento de la economía popular, proyectos de integración urbana, programas para la primera infancia y alimentarios, sin anunciar políticas superadoras, está generando más desigualdades y consolidando la vulnerabilidad social de la población".



A manera de ejemplo citaron "el impacto que están teniendo estas políticas en las personas con discapacidad, en adultos mayores, en los pueblos originarios, en primera infancia, en personas con diferentes enfermedades y problemas alimentarios".



Los funcionarios subrayaron que "Desarrollo Social es un área crucial que funcionó de manera activa con todos los gobiernos, desde la crisis del año 2001".



"Hasta que asumió el presidente Javier Milei, ningún Gobierno llegó al extremo de recortar de manera tan drástica la ayuda alimentaria a los merenderos y comedores escolares. Estamos ante una situación inédita y de gravedad para los más desprotegidos", remarcaron.



Indicaron que "hasta el momento, el Gobierno sólo anunció que, durante el primer semestre del año, el ajuste será muy duro para los argentinos y argentinas" y en ese sentido, resaltaron que "hay sectores que no pueden esperar y nuestra función como servidores públicos es dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas de las provincias argentinas. Esperamos una respuesta a la brevedad".