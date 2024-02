Gremios docentes nacionales harán paro este lunes: incluye a Amet, Uda y Sadop

Los gremios docentes anunciaron este miércoles un paro nacional para el próximo lunes 4 de marzo en todo el país y adelantaron que “de no reaccionar el gobierno nacional” extenderán la medida de fuerza. La noticia llega luego de que en la última reunión en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, realizada este martes, no existiera un ofrecimiento de un aumento del salario mínimo y, por el contrario, se confirmara la eliminación del FONID.Los gremios docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) -Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)- anunciaron su decisión de ir a un nuevo paro nacional desde la sede de la central, en Azopardo al 800."Responsabilizamos al Gobierno nacional por las medidas que tomamos", dijo Sergio Romeo, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA). "Estamos volviendo a los años 90. Hoy no hay dos provincias que paguen el mismo salario", añadió, acompañado en la conferencia por los triunviros de la CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña.El titular UDA, resaltó que los docentes tienen “conquistas sostenidas en el marco de leyes” y agregó: “La ley nacional de educación es muy clara, el gobierno nacional debe garantizar el financiamiento del sistema educativo”. En ese sentido, resaltó que sin el Fondo Compensador Docente las provincias no pueden pagar el salario mínimo y alertó que “el Gobierno no quiere reconocer que esto es una paritaria, para nosotros lo es. Si hay alguien que quiere educar a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral somos nosotros. Queremos a los estudiantes en las escuelas.De este modo, el paro de los gremios docentes cegetistas, como se los conoce, será el lunes 4 de marzo en todo el país, aunque todavía podría haber más novedades durante la jornada.Se trata del mismo conjunto de representaciones que anticiparon la movida de la CTERA, la organización de trabajadoras y trabajadores de mayor peso en el sector, la semana pasada.Se espera que en las próximas horas se pronunció Ctera, que este miércoles lleva a cabo un plenario de secretarios generales de todo el país para analizar "medidas de fuerza".En el plenario de este miércoles se evaluará la situación y se le dará "continuidad al plan de lucha dispuesto por Ctera en su Congreso del 22 de febrero".Se espera además la resolución del plenario de secretarias y secretarios generales de CTERA, que ayer dejaron constancia de los pedidos que pusieron sobre la mesa: el envío de los fondos del Fonid, que el Gobierno ya dio de baja; el Compensador de Desigualdades Salariales, los recursos para los programas educativos y la urgencia de discutir un piso salarial a nivel nacional. No obstante evitaron tomar posición sobre lo planteado por el Gobierno hasta tanto lo debatieran en la reunión convocada de antemano para hoy.