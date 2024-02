Oficializan baja del “Potenciar Trabajo” y su reemplazo por dos nuevos programas

Política Gobierno eliminará Potenciar Trabajo y lo reemplazará con otros dos planes

El Gobierno decidió eliminar el programa Potenciar Trabajo y crear otros dos nuevos planes para continuar con la asistencia social.La medida se confirmó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente, Javier Milei, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.El Decreto 198/2024 del Poder Ejecutivo nacional estableció: “Sustitúyese el PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL -creado mediante el artículo 1° del Decreto Nº 565/23- por el PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO, el que funcionará en el ámbito de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, y tendrá por finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos”.Y anunció: “Créase el PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL en el ámbito de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, el que tendrá por finalidad promover la inclusión social y la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social, apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven”.

"Se trata de un nuevo paso decisivo hacia la optimización de la estrategia de inclusión social y laboral que tendrá el Ministerio", aseguró ayer en un comunicado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.En alusión a este programa, indicó que "Potenciar Trabajo fue un plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal".Según informaron desde la cartera, el "Programa Volver al Trabajo" estará orientado a la población de 18 a 49 años y buscará "fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad", para "incorporar a estos individuos en el mercado de trabajo formal" y se estimó que "el 75% de los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo pasarán a este nuevo programa".Este programa tendrá un "enfoque integral", proporcionará "orientación y asistencia" en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, capacitación, certificación de competencias, y promoción de emprendimientos productivos, detallaron.Asimismo, informaron que se permitirá ser beneficiario del programa y mantener un empleo formal registrado, con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).En tanto, el "Programa de Acompañamiento Social" estará centrado en los mayores de 50 años y en las madres de cuatro o más hijos, dos grupos con "desafíos particulares en términos de inclusión y que requieren de un apoyo más integral".Desde el Ministerio señalaron que el programa "no solo proporcionará asistencia inmediata, sino que también buscará empoderar a estos individuos a través de un acompañamiento en la construcción de capacidades y el fortalecimiento familiar".Además, señalaron que los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social podrán participar del programa "volver al Trabajo".La cartera anunció que "estos programas implementarán mecanismos que reduzcan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos que tenían las Unidades de Gestión encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa".Además, se informó que "se eliminará el sistema de planillas de asistencia que permitía a estas unidades ejercer un control sobre quién recibía los pagos y quién no, facilitando así la intermediación".Al respecto, la dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, recordó que el presidente Javier Milei "prometió reiteradas veces durante su campaña que no cerrarían el Potenciar Trabajo" pero "la Ministra Pettovello afirma lo contrario, dejando patente una vez más que con sus mentiras están muy cerca de la casta política a la que critican"."Además, ponen la lupa en los programas sociales cuando el problema real hoy es la destrucción de puestos de trabajo generados por sus políticas de gobierno", señaló la dirigente en un comunicado."En las últimas 72 horas vimos la enorme cantidad de pérdida de puestos de trabajo en el ámbito de la construcción, asistimos perplejos al uso de la palabra "mogólico" como un insulto y lloramos junto a los jubilados por la pérdida de su poder adquisitivo. ¿Pero resulta que el problema son las organizaciones sociales?", cuestionó Saravia.