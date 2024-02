El gobernador de Chubut anunció que el conflicto con Nación "está saldado"

Política Fallan a favor del gobierno de Chubut y ordenan suspender el recorte de fondos

Los gobernadores patagónicos Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Mellela (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Sergio Ziliotto (La Pampa) fueron este martes por la tarde al Congreso de la Nación y dieron una conferencia de prensa en el Senado en medio del conflicto con el presidente Javier Milei.En el caso de no llegarse a un acuerdo, volvió a aclarar que el ''el hecho está saldado'', pero que ''si no nos visibilizaban, nos pisaban''. Por eso, remarcó la importancia de ''vivir en paz, trabajar con tranquilidad y que se ''respeten los recursos que son de las provincias''.''Tenemos que garantizar la salud la educación la seguridad. El gobierno tiene que acomodar la macroeconomía que es un desafío muy importante y nosotros lo entendemos y acompañamos en esas metas fiscales que quiere lograr''.''Hicimos un planteo legitimo, que derivó en la justicia, no para plantar bandera en una guerra contra el Gobierno nacional o contra el Presidente. Si no porque estamos convencidos que es lo correcto. No podemos a esta altura discutir que modelo de país queremos cuando vivimos en una argentina federal''.''Le vamos a proponer al Gobierno nacional participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que nos permita generar mas divisas, agregarle valor a nuestros recursos, ser mas competitivos y tener más densidad de empresas. Poder disentir es la base de cualquier sistema democrático y no por eso sos el enemigo'', exclamó. Además, destacó que hay que empezar a ''gobernar para todos''.''Tenemos que poder dialogar, nadie tiene la verdad absoluta.'' Y aseguró que si el gobierno tiene ''la humildad suficiente para escuchar al interior productivo'' la argentina va a ''salir adelante de una vez por todas''.''La meta tiene que ser cómo podemos crecer como país''. Y aclaró que ve una oportunidad tras el conflicto, para que ''cada una de las provincias salga adelante'', así como también el pedido de que ''no haya más peleas'' y ''no caer en la falta de respeto''.Al ser consultado sobre el DNU impulsado por Javier Milei que será tratado en el senado, dijo: ''''.En el marco de la disputa por la distribución de los recursos coparticipables de la provincias, limitada por el Gobierno de Javier Milei, los gobernadores se mueven y se respaldan mutuamente. Tras una reunión por zoom este martes entre el propio Torres, protagonista directo de la riña con Nación, Jorge Macri (CABA) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los mandatarios patagónicos fueron de manera presencial al Senado a recibir el apoyo de los bloques opositores.La cita, organizada por la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) por Chubut, Edith Terenzi, tiene como objetivo hacer visible el reclamo por todas las acciones de recorte desde el Poder Ejecutivo a las provincias: el freno en la obra pública y en el envío de partidas discrecionales del fondo compensador al transporte del interior y del AMBA, el recorte de partidas para la educación, y, como último capítulo, la cancelación del envío de 13.800 millones de pesos en concepto de coparticipación a Chubut.