Ávila contra Milei por burlarse del síndrome de Down: “provoca gran tristeza”

La diputada provincial Mariel Ávila, cuestionó al presidente Javier Milei por utilizar el síndrome de Down para burlarse de las personas y para agraviar a la dirigencia que no coincide con sus ideas.“Ya no alcanza con la extorsión y la amenaza, con los gritos y el insulto, ahora el agravio y la burla tienen como víctimas a las personas con discapacidad”, consideró la legisladora entrerriana y advirtió por el peligroso de sus dichos ya que se corre el riesgo de “que naturalicemos una actitud tan cruel que viene nada más ni nada menos de un presidente”, resaltó.La reflexión de la diputada provincial justicialista, alude a una publicación a la que Milei le puso “me gusta” en la que se ve una foto del Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, editada con las características de ese síndrome y el logo del correo de Google, Gmail. El tuit que aprobó el mandatario decía junto a la imagen: “Que ‘#NachitoabrielGmail’ sea tendencia ya”.“Hacerse eco de una publicación que se ríe del Sindrome de Down, que la máxima autoridad de un país democrático avale esa burla cruel, es un retroceso enorme como sociedad, sólo provoca una gran tristeza”, remarcó Ávila y se preguntó: “¿es necesario para la política económica, para marcar el rumbo de un país, para insultar a tal o cual gobernador o legislador, apelar burlonamente a la discapacidad?, ¿cuál es el límite?”, cuestionó la diputada.“Como padres la sensación que esta actitud nos deja es de profunda desprotección, desazón, hartazgo. Venimos luchando durante años para generar políticas de convivencia, que contengan a nuestros hijos, que valoren sus capacidades, que sean felices”, recordó Ávila a través de sus perfiles en las redes sociales.Tiempo atrás, Milei había sido duramente criticado luego de que se difundiera un video en el que utiliza la palabra “mogólico” para insultar a una persona, entre otros improperios. En aquel entonces, desde la Asociación de Síndrome de Down de la Argentina (Asdra) señalaron que es un término discriminatorio y violento.“Y de pronto al presidente “le gusta” una publicación cruel para asociar a un gobernador con el Síndrome de Down, es decir, para insultarlo. Una vez más, me pregunto: ¿es necesario? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más?”, remarcó la legisladora entrerriana y finalizó: “Nuestra lucha seguirá siendo más que nunca, la de derribar prejuicios y construir una sociedad de convivencia plena”, concluyó Mariel Ávila.