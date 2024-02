Adorni: "No está en los planes del Gobierno convocar a los gobernadores"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno no tiene previsto, al menos "por el momento", convocar a los gobernadores de las provincias a una reunión "en general" para abordar la disputa política que la mayoría de ellos mantiene con el Ejecutivo nacional como consecuencia de los recortes de fondos y subsidios aplicados en las últimas semanas a los distritos.



"Por el momento no está dentro de los planes hacer una convocatoria, en general, a los gobernadores", respondió Adorni a una consulta hecha durante la habitual conferencia de prensa matutina llevada a cabo en la Casa Rosada.



En las últimas horas, gobernadores de distintas provincias pidieron al presidente Javier Milei que convoque a una "mesa de diálogo" para dirimir la discusión que los enfrenta.



La postura de los mandatarios fue hecha pública en medio de los reclamos que presentaron las provincias de Chubut, por la retención de $13.500 millones de sus fondos coparticipables, y de Buenos Aires, tras la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para el distrito.



Los gobernadores, además, exigieron a la Nación la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo Compensador al Transporte Público, que también provocó distintas demandas judiciales en contra de ambas medidas.



Al respecto, Adorni aseguró que el Gobierno continuará con la eliminación de trasferencias discrecionales de fondos a las provincias.



"Los fondos discrecionales van a desaparecer en este momento de la Argentina en donde no hay plata y la premisa del déficit cero es inamovible. Solo se va a transferir lo que la ley obliga. Todo lo que sea discrecional, va a ser recortado", afirmó el vocero presidencial.



Ante los planteos de rechazo presentados por los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Chubut, Ignacio Torres, el funcionario expresó que "la gente eligió (vivir) en un país normal" cuando emitió su voto en las últimas elecciones nacionales, las que consagraron presidente a Milei.



"En un país normal un gobernador que mantiene una deuda con la Nación acepta sus responsabilidades. De ninguna manera se le ocurriría amenazar al país con dejarlo sin combustible", comentó Adorni en referencia a la advertencia hecha en los últimos días por Torres.



Por su parte, en alusión a Kicillof, el vocero presidencial consideró que "en un país normal, aquellos que dejaron un 50% de pobres se llamarían a silencio y a la reflexión".



Ayer, Kicillof anunció que pedirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le exija al Gobierno de Javier Milei la devolución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que la administración central le quitó a su distrito.



"Agotamos instancias administrativas e instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron", dijo Kicillof en conferencia de prensa junto a la vicegobernadora, Verónica Magario; su gabinete y legisladores.



En la rueda de prensa de hoy, Adorni también hizo mención a la situación financiera de La Rioja, al decir que "un gobernador (Ricardo Quintela) que administra una provincia en default no se le ocurriría emitir una moneda propia".



El Gobierno anunció semanas atrás que durante enero redujo en un 98% las transferencias discrecionales a las provincias, que según distintas estimaciones representan el 5,5% del total de los ingresos de los 24 distritos.



"Las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias (son) recursos que, lamentablemente, en la historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores para ser política", declaró en diciembre pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, acerca del destino de los fondos.