Allende sobre las políticas de Milei: “Desde UPCN no podemos quedar callados”

El secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación, José Allende, brindó una conferencia de prensa para dejar sentada la posición institucional del sindicato respecto a la compleja situación política actual y a la tensión que se viene profundizando entre el Presidente de la Nación y los gobernadores.“No tomaremos posición por un sector ni por el otro”, aclaró de entrada el dirigente sindical, pero hizo referencia a la gravedad que implica para el país que el Presidente y los gobernadores “no estén buscando puntos de coincidencia y transitando un camino de diálogo para que el pueblo argentino empiece a ver un panorama más claro de cara al futuro”.Luego destacó la necesidad de que las entidades intermedias, como los sindicatos, se expresen públicamente y exijan a la dirigencia política que “agoten todos sus esfuerzos para salir de esto porque detrás de sus peleas pierden todos los argentinos”.En otro tramo de la conferencia hizo referencia a dos polémicas acciones que recientemente tomó Javier Milei y advirtió: “Hay cosas que no podemos dejar pasar”.En este sentido, mencionó el polémico “me gusta” que Milei dio a una publicación ofensiva en redes donde la imagen del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue alterada para simular los rasgos faciales de una persona con Síndrome de Down. “Es un hecho gravísimo”, sostuvo Allende.También refirió el encuentro de Milei con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Se cree que por ir a un acto partidario de Trump juega en la Champions League y que hablar con el gobernador de Chubut para arreglar los problemas de los chubutenses es una reunión de cabotaje”.En este contexto, el titular de UPCN aseveró: “No nos podemos quedar callados. Vivimos épocas muy difíciles y si la política no se arregla es imposible que se arregle la economía”.“Los gobernantes y gobernados debemos hacer un esfuerzo para llevar paz social a través del dialogo, la tolerancia y el respeto de un sector hacia el otro”, añadió y convocó a otras entidades a dar un mensaje en la misma sintonía.Allende fue consultado sobre su postura ante el apoyo del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con el de Chubut, Ignacio Torres, y respondió: “No creo que esto tenga que ver con políticas partidarias, es una cuestión de argentinos y en este caso de un entrerriano”.Además, el dirigente agregó que “cuando haya un entrerriano defendiendo a su Provincia ya sea un intendente peronista, vecinalista, del PRO o radical vamos a estar del lado de él y en este caso vamos a estar al lado del gobernador que defiende los intereses de Entre Ríos al margen de la condición política”.Ante el panorama nacional, se le consultó a Allende si desde el gremio se está considerando un plan de lucha, a lo que el gremialista resaltó: “La gente no está en condiciones de salir a la calle cuando está preocupada en cómo le va a dar de comer a sus hijos, entendemos que quienes tienen responsabilidad para solucionar esto deben hacer todos los esfuerzos para alcanzarlo y nosotros como entidades intermedias tenemos que acompañarlos”.Posteriormente, Allende analizó que si la crisis continúa, cada uno quedará liberado a tomar las medidas que correspondan y ratificó que “primero hay que hacer un esfuerzo entre todos para alcanzar un camino en donde encontremos primero la paz, después la seguridad y por último salarios dignos”.Sobre las posibles soluciones que el gremio puede proporcionar a sus afiliados ante la crisis, Allende destacó la escuela de oficios de UPCN y el centro de salud de la entidad para los afiliados.El Secretario General anunció también que se llevará a cabo un centro de atención reparador, también el gremio buscará articular con el Colegio de Odontólogos.“Pongamos nuestro granito de arena, no podemos esperar que el Estado haga todo, las entidades intermedias también tenemos que participar”, expresó Allende. También afirmó que ante la crisis muchos chicos van a la escuela a comer, mostró su preocupación ante qué pasará con esos niños durante los fines de semana y dijo: “Vamos a hablar con el gobierno de la Provincia para que nos permita usar las estructuras de las escuelas para que los chicos puedan comer los fines de semana”.Ante la pregunta de cómo se puede conciliar con un gobierno que tiende a ser agresivo, Allende recapituló que cuando el gremio se movilizó en contra del proyecto de Ley Ómnibus y el DNU pidieron al gobierno de la Provincia que no pusiera policías en la calle, que UPCN se encargaba de la seguridad de la movilización y no hubo incidentes.Tras contextualizar, el dirigente gremial sentenció: “Si a la paz le ponemos paz, hay paz. Si a la agresión que venimos sufriendo los argentinos le contestamos con lo mismo perdemos porque evidentemente del lado de la presidencia hay una política que es reaccionar a todo”.“No digo que seamos Cristo, que ante una cachetada le ponemos la otra mejilla, pero pongamos paños de agua fría”, opinó el dirigente y agregó que “si esto no es posible tenemos que salir y ya sabemos qué pasa cuando los argentinos van a la calle, tratemos de evitarlo porque estamos en democracia y queremos conservarla”.“Tratemos de evitarlo y no es el método más lindo porque los accidentados, golpeados y muertos no están del otro lado y los dirigentes sociales tenemos que evitar que haya heridos”.