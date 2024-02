Vázquez: el justicialismo “tiene que ser un partido que mire hacia el futuro”

El presidente del Partido Justicialista de la Departamental Paraná, Jorge Vázquez, estuvo en el programa deé, donde abordó los desafíos que se vienen en su mandato.En primer lugar, manifestó la responsabilidad tras ser elegido presidente del Partido Justicialista en la Departamental Paraná: “Es un honor, como militante del justicialismo de toda la vida, haber podido lograr este reconocimiento por parte de los compañeros. Hemos logrado un entendimiento con la mayoría de la dirigencia del peronismo de la ciudad de Paraná, entendiendo fundamentalmente que hay un objetivo claro que tiene que ver con recuperar nuevamente la dinámica que necesita la estructura partidaria para ponerla en funcionamiento y acorde a las circunstancias que estamos atravesando los argentinos, los veteranos y los paranaenses, particularmente”.Por otro lado, explicó cuál será la función del PJ: “El rol que tiene que jugar el Justicialismo, en primer lugar, es un rol protagónico en un escenario político, económico y social. La política social es muy, pero muy angustiante, con un montón de complejidades. Estamos hablando de que hoy la gente no tiene para comer. O sea, el análisis político termina en eso. Entonces necesitamos un Partido Justicialista convocante de su militancia, que haga un análisis de la situación económica, política y social muy profunda, pero que también esté en la calle resistiendo con los trabajadores estos embates, toda esta cuestión salvaje que está ejerciendo hoy el Gobierno Nacional”. Además, agregó que “aparte de eso, también sea un partido que mire hacia el futuro y un futuro inmediato. Tiene que ser un Partido Justicialista que ya se proponga como objetivo empezar a construir nuevamente una alternativa que nos devuelva nuevamente el gobierno de la provincia”.Para cumplir dicha meta, trazó: “Hay que diseñar un plan, un programa de gobierno superador, con mucha realidad, con mucha autocrítica sobre todas las cosas, pero entendiendo de que es necesario de que el Partido Justicialista se actualice y nuevamente tenga un diálogo fluido, cara a cara, mano a mano con los vecinos, que tenga cercanía con su propia militancia".Por otro lado, hizo una autocrítica de qué necesita el partido en estos momentos: “Tiene que ver con que terminamos en muchos aspectos deambulando nuestro propio laberinto, con una dirigencia, con parte de una dirigencia, mejor dicho, porque nunca es bueno tampoco generalizar, con parte de una dirigencia que perdió contacto real con su principal base de sustento, que es la gente de las bases, con su propia militancia, con el afiliado”.Para ello, planteó una solución: “Creemos que hay que recomponer, por eso nosotros decimos que esta etapa del Justicialismo tiene que ser una etapa de restauración, hay que restaurar un montón de cuestiones, pero entendiendo la urgencia también que nos encontramos atravesando, este agravio constante del gobierno nacional, que también encuentra su réplica, lógicamente, en algunas cuestiones de los gobiernos provinciales como el del Frigerio. Creemos que en ese sentido tenemos que, de alguna manera, levantar la vara y también apostar a que haya una nueva dirigencia, una nueva propuesta también, porque el electorado demanda cosas nuevas, y en ese sentido tenemos que gestarlo, tenemos que ponernos de acuerdo, los peronistas, de cómo hacemos para reconstruir a partir de una cuestión que tiene que encontrar su desarrollo fundamental en las bases, en las bases está el peronismo, la necesidad de la gente y la realidad de los trabajadores, nosotros estamos convencidos de eso”.Asimismo, calificó de “actitud criminal” la decisión del Gobierno Nacional de, por ejemplo, no mandar la plata a la copa de leche y a los comedores. “La del gobierno de Milei ya no tiene otra caracterización que no sea la criminalidad. Es un gobierno que hace una transferencia de recursos criminal monstruosa, sacándole los recursos a los sectores más vulnerables, a los sectores del trabajo, a los sectores de la producción, atentando contra el espíritu del federalismo, que también, dicho sea de paso, es un federalismo que ahora se pone nuevamente en la mesa de debate, pero es un federalismo que tenemos que construir durante todas las gestiones”, puntualizó.Ante esta situación, explicó qué deben optar por hacer todo el arco político: “El federalismo es una bandera que tenemos que levantar durante los años que gobierna y que tiene que ver con la distribución del ingreso y cómo se distribuye la riqueza con las provincias y con una historia muy profunda de Argentina. Entonces creemos que ese federalismo también nos tiene que llevar a tener coherencia política, ideológica y doctrinaria. Si a nosotros nos preguntan qué opinamos sobre la posición que tiene que tomar el gobernador Frigerio en torno a lo que está sucediendo, creemos que el gobernador se tiene que plantar como un gobernador representante de los intereses de una provincia del interior”.De todas maneras, señaló: “Para eso también debe tener un discurso definitivo, porque por un lado el gobernador Frigerio dice que el horizonte político, económico y social de la Argentina es el modelo de Javier Milei y, por otro lado, también dice que lo de Milei no está tan bien, que atenta contra los intereses de las provincias. Entonces creo que hay que generar una línea de coherencia política porque ahí encontraremos credibilidad y eso será el factor que nos marcará un horizonte de unidad. Tenemos que marchar todos juntos porque aquí lo que está en juego es la provincia, son los intereses de la estrategia profunda”.Al mismo tiempo, resumió qué otro rol activo tendrá como presidente del PJ de la departamental Paraná: “Acompañaremos todas las gestiones justicialistas, marcaremos los errores que se comentan porque parte de esta construcción, de este acercamiento que debemos tener con el afiliado justicialista y con la sociedad en su conjunto. Y aparte de otras cosas, tenemos una propuesta para conducir el Consejo Departamental del Partido Justicialista sustentado en la formación de cuadros políticos, sustentado en la formación de cuadros de gestión para que no nos pase como no ha pasado en algunas gestiones donde hemos encontrado funcionarios de primera línea que realmente no han tenido la más mínima noción de lo que significa la palabra peronismo”.Tampoco descartó hacer alianzas: “Debemos tener las puertas abiertas del Partido Justicialista para incorporar a sectores que han sido muy fuertes en su constitución, en su historia. La parte gremial, espina dorsal del movimiento, la parte universitaria, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los jubilados, hay muchas cosas por hacer de aquí para adelante y lo tenemos que hacer con una alta generosidad”.