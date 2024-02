Marcelo Pagani: “Hay un avasallamiento de parte de Milei hacia la educación”

En una semana crucial para la paritaria docente, Marcelo Pagani, secretario general de AGMER, participó en el programa de Elonce, Quién dice Qué, para abordar los recientes acontecimientos.Se recordará que AGMER rechazó la oferta del gobierno provincial y votó por un paro suspendido, pero advirtió que, si para el 28 de febrero no hay una nueva propuesta, el 29 y 1 de marzo habrá paro. El gobierno provincial anunció que convocaría a los gremios este miércoles.En este marco, Pagani explicó: "Lo que sostenemos nosotros es que esa propuesta fue declarada insuficiente por el conjunto de nuestros compañeros. El congreso determinó que si no hay una convocatoria, habrá paro el jueves y viernes". Asimismo, manifestó la voluntad del congreso de buscar el diálogo y revalorizar la paritaria como espacio de negociación.Sobre la propuesta a esperar el miércoles, Pagani afirmó que será llevada al congreso el viernes en San Salvador. "Si la propuesta es superadora, la discutiremos para definir su aceptación, rechazo o posibles alternativas", agregó.En relación al paro nacional de este lunes, Pagani destacó su amplia adhesión, reflejando un rechazo contundente a las políticas educativas. Además, aclaró la situación de la Ley de Financiamiento Educativo, señalando que, aunque la prórroga llega hasta diciembre de 2024, algunos fondos destinados a atender desigualdades salariales entre provincias han sido negados.El Fondo compensador, tenía como objetivo cubrir las diferencias salariales entre provincias que no alcanzaban el mínimo establecido en las paritarias nacionales. Sin embargo, esta negativa afecta la equidad en la distribución de recursos educativos."Hasta el 2010, Entre Ríos estuvo en el Fondo Compensador y actualmente sigue existiendo. El Estado Nacional se desentendió del financiamiento de la educación en 1993, pero a través de luchas como la Carpa Blanca se logró volver a involucrar al Estado Nacional en el financiamiento educativo. Surgieron leyes como la ley FONID y la ley de financiamiento educativo, así como la implementación de la jornada extendida con fondos nacionales”, detalló el secretario general."Esos fondos también hoy están en riesgo por una decisión del propio presidente Milei. Hay provincias que ya alertan de que tampoco pagarán esta jornada extendida y hablamos de una suma superior incluso al Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sumémosle que ha cortado la partida de comedores, lo que significó desactivar el plan conectar igualdad y el programa educar que era una forma de formación y de capacitación gratuita de los docentes. Por lo tanto, hay un avasallamiento de parte de Milei hacia lo que significaba el financiamiento de la educación”, agregó.En esta linea, Pagani, planteó que Cetera se ve obligada a confrontar debido a la falta de voluntad para negociar: “Mañana 27 va a haber convocatoria internacional. Estamos convencidos de que no hay vocación ni hay buena fe para sentarse mañana. Esa es una vieja conquista de la ley de financiamiento educativo, en su artículo 10, que nos permitió durante años establecer un piso salarial que rompía las asimetrías con provincias que ganaban muy bien y otras que ganaban poco. El piso determinaba de alguna manera romper esa asimetría. Luego, cada entidad como AGMER, con ese piso, en la disputa con los gobiernos de turno, tratábamos de subirlo. Todo ese esquema que significaba llevar justicia, llevar igualdad, involucrar al Estado Nacional en el debate de la educación, hoy Milei, por una decisión unilateral, políticamente incorrecta, está dándole la espalda a la educación pública”."Esto no se trata de recursos, se trata de ideología. Hay un proyecto de país que imagina Milei donde es para muy pocos y donde los que más tienen más van a ganar. Solo basta ver el DNU. Cada ley que deroga es para beneficiar un grupo económico importante de lo que se llama los factores de poder argentina. Y ahí vamos a ver la medicina prepaga, vamos a ver Techin, vamos a ver las grandes cadenas de los hipermercados, vamos a ver el grupo Clarín, la Nación, vamos a ver también Macri, cuando se habilita la posibilidad de la privatización de los clubes”, añadió.Para finalizar y a modo de resumen Pagani, detalló que: “si hay convocatoria y hay una propuesta que tenga efectivamente una mejora de la que hemos rechazado por insuficiente, vamos a llevarla a discutir a cada una de las escuelas, como hemos hecho siempre, también hay que tener en cuenta lo siguiente, lamentablemente el proceso inflacionario y la situación económica nos lleva a que tengamos paritarias mensuales, por lo tanto, esto vino para quedarse”."Ya no estamos hablando de una estrategia salarial que nos permita acompañar la inflación. Vamos a tener pérdidas salariales. Y esto es inaudito”, concluyó.