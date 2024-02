Romero: “Quiero un Estado que escucha al ciudadano y que está en los barrios”

El cambio en la obra pública

El servicio del agua

Lineamientos del discurso ante el Concejo Deliberante

La relación con el gobernador

Creación de unidades municipales

Empleados municipales con aumento

La construcción de una nueva terminal

Controles municipales

La intendenta de Paraná,, se presentó en el programa, que se emite por, para hablar del servicio de agua y transporte, la actualidad de la obra pública, la mejora salarial a empleados municipales, la tensión entre el gobierno nacional y las provincias, su relación con Rogelio Frigerio como así también algunas medidas que impulsará para la provincia de Entre Ríos.Sobre los conflictos entre Javier Milei, presidente de la Nación, con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, manifestó: “. Es decir, de uno a diez no coincidimos en diez, pero hay una parte de verdad que se impone en Argentina en estos días para que nos pongamos de acuerdo”.Al mismo tiempo, la jefa municipal dio a entender que toda decisión gubernamental debe ser en base a los intereses de quien los votó: “Todos los poderes tienen legitimidad de origen. El Poder Legislativo es elegido el pueblo, los gobernadores y el presidente también. Esa legitimidad de origen, que es el voto popular, después se tiene que ir ratificando todos los días en la sensatez de los actos de gobierno. Por eso, en el mundo del derecho y la política, se habla de racionalidad y fundamentos en las decisiones”. Asimismo, dio un ejemplo optado por el gobierno actual: “Una de las últimas decisiones del presidente de la Nación ha sido sacarle el subsidio del transporte a las provincias argentinas y a las ciudades como Paraná, La Paz, Chajarí, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Eso no tiene fundamentos porque no conocemos fundamentos. Es una decisión de hecho y no de derecho. Pero, además de eso, hay otra cosa que es difícilmente explicable: al AMBA se lo deja, que ya venía con mucho más subsidio que nosotros”.“Por este motivo, que algún gobernador o intendente lleve la decisión a los estados judiciales es lógico. Hay tres poderes en el Estado democrático y hay algún poder que tiene que dirimir en un conflicto de esas características. Eso no debe ofender a nadie”, resumió. Sin embargo, reflexionó que “todo se puede dialogar. Estoy convencida de eso”.“Todo esto la verdad que a mí me entristece que encontremos esta ruptura y esta agresividad entre gobierno nacional y provincial. Me entristece como mujer de la democracia. Uno puede disentir respetuosamente, decirse las cosas hasta duramente, pero con respeto, pero de ninguna manera con agresividad”, comunicó.En el caso puntual, refirió al reclamo nacional por los subsidios de transporte que fueron cortados por Nación: “El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, se entrevistó con el ministro del Interior y estamos moviéndonos para que nos restituyan los fondos que venían en un subsidio”. Al respecto en su gestión, indicó que llevar el boleto de colectivo a $680 “es un sacrificio para los paranaenses que usan los colectivos”, pero tildó de injusticia la medida por no replicar la misma situación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuyo valor es de $270. “Estas cosas, le pido al presidente Milei, que las mire., enunció.Al mismo tiempo, confirmó que el servicio de transporte urbano sumó más colectivos: “Hay 24 más que los que había antes de todo este proceso y vamos a procurar que vayan cumpliendo las empresas de a los más viejos irlos sacando”. También señaló que “la frecuencia hoy anduvo bien, la medimos, la inspeccionamos y vamos a subir inspectores a los colectivos”.En primer lugar, comparó qué sucedió con la gestión anterior con la suya en el poco tiempo que lleva al frente del Palacio Municipal: “Tenemos una nueva realidad en la que teníamos una ciudad con el intendente Adán Bahl que recibía aportes de Nación y de la provincia para hacer obras. Estaba llena de obras y hoy muchas de ellas se ralentizaron y otras no se pueden continuar. Tratamos de continuar todas aquellas que obstaculizan la ciudad. El gobierno provincial está financiando la obra en calle Salta, que es la de la Cuenca La Santiagueña. Va más lento, pero tenemos el compromiso de que se va a continuar. Estamos terminando las calles aledañas a Casa de Gobierno”. También hizo mención a la obra de Almafuerte, que está pronto a terminar.También puntualizó que tres secretarios municipales pedirán la continuidad de los financiamientos BID, que son internacionales, para continuar con obras en barrios La Toma y Los Arenales. También la del Arroyo Colorado.En este punto, la intendenta reconoció los problemas y espera dar respuestas a los pedidos de los ciudadanos. Por ello, recordó: “”. De ese modo, tomó el compromiso de continuar la obra: “La vamos a retomar con recursos municipales y le vamos a pedir un apoyo a la provincia. Ojalá que sea con suerte. Si logramos terminar esa obra, vamos a lograr un intermedio en lo que sería el centro distribuidor sur, que sería la obra óptima. No la abandonamos hacia el futuro, pero solucionando con esa obra creemos que vamos a mejorar las condiciones del flujo en la ciudad”.En este punto, destacó: “, que va a estar publicado en la página de la Municipalidad. Allí estableceremos las líneas centrales. En el discurso voy a tratar de ser breve y no superar los 20 minutos y dar los grandes trazos”.“Dentro de un costado adverso, que empezaré analizando ese contexto,, prosiguió.“En algunas zonas de la ciudad vamos a generar un movimiento que hoy no existe. A veces vemos muchos emprendedores en la zona del parque, pero nuestro propósito es que nuestros feriantes, emprendedores, artista y gastronómicos se muestren en distintos puntos de la ciudad”, cerró la idea sobre la posibilidad de instalar un polo gastronómico.. En la misma línea, zanjó las diferencias: “No hemos incorporado a las arcas municipales pagos de obras que tenían que ser financiadas por la provincia. Se pagaron el año pasado y esos fondos no nos han entrado”.Ante algunos reclamos en concreto de los paranaenses, Romero insistió que creó la Unidad Bajada Grande y próximamente se hará una en San Agustín. Sobre este último barrio, aseveró: “Queremos que tenga una atención especial, es un barrio histórico en la ciudad de Paraná, tiene muchísimos habitantes y queremos una unidad especial que atienda a San Agustín”.En este marco, detalló: “. Los paranaenses cumplen con sus impuestos y nosotros estamos haciendo un municipio ordenado y estamos con una pauta salarial que sube en la medida que suben los ingresos. Eso es lo que subió el ingreso en la ciudad así que lo acompañamos al trabajador municipal con un aumento en el sueldo”. Asimismo, hizo hincapié en “no gastar más de lo que nos ingresa”.”, indicó.. Vamos a mejorar la que tenemos, ya está un equipo trabajando en mejorarla”, añadió.Al respecto, la intendenta subrayó: “La calle tiene que estar ordenada, los vehículos tienen que estar en condiciones y tener sus seguros y le advertimos a la gente que, a veces quiere pagar un peso menos y contrata Uber, que no está habilitado. El que lo toma, sabe que tiene un déficit que es un no control del Estado”.Posteriormente, hizo hincapié en los terrenos ociosos: “Hemos entrado con máquinas en los terrenos, hemos limpiado y le cargamos a los propietarios eso. En la nueva tributaria, va a aumentar la multa a quienes no limpian o no hacen veredas en los terrenos que tienen. La propiedad no es absoluta, está inserta dentro de una población que tiene derecho a circular bien y no hay derecho a que se llene de residuos y de cosas indeseables para la gente del barrio”.También hizo mención al sistema de estacionamiento, donde confirmó: “Lo vamos a licitar con un buen sistema. Nuestros equipos lo están viendo. Vieron el de Villaguay, el de Concordia y otras ciudades. Vamos a licitar con un sistema que va a contener a los trabajadores informales del sector, pero queremos estacionar con tiempo ilimitado y con un orden que hay que hacerlo de ese modo”.