Rodríguez Larreta compartió reunión de gabinete de Frigerio y charla en el PRO

Como ya hizo en otras provincias, Horacio Rodríguez Larreta visitó al Gobernador, Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Primero, pasó por la reunión del Gabinete provincial y luego, mantuvo un encuentro con dirigentes del PRO.El ex alcalde porteño visitó la provincia por primera vez después de la campaña por las PASO, en las que fue derrotado por Patricia Bullrich. Visitas similares tuvo a Claudio Poggi, en San Luis, y a Maximiliano Pullaro, en Santa Fe.Rodríguez Larreta participó este martes de la reunión de gabinete. La llegada a Entre Ríos se da en pleno proceso interno del PRO, que tiene a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en busca de una posible alianza con el partido del presidente Javier Milei.Según reconstruyó, fue para dar cuenta del “método gestión” que en su entorno señalan que le reconocen por su gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su agenda incluía una reunión a solas con el Gobernador, un encuentro con el PRO local y a la tarde una recorrida por una empresa.En la sede del gobierno entrerriano participó de la reunión de Gabinete. Allí habló sobre su experiencia y métodos de gestión, repitiendo las experiencias de San Luis y Santa Fe. Según la versión del gobierno, que se esmeraron en subrayar, “no se habló de política”.Ante la consulta de, se avisó que no habría una comunicación oficial respecto de la visita del hombre de Buenos Aires.A la sede del PRO de Paraná, Rodríguez Larreta asistió junto con Frigerio y se encontró con dirigentes del partido de la capital provincial y del resto de la provincia, pero siempre del espacio amarillo.Hubo, de acuerdo a lo que contaron testigos presenciales, párrafos dedicados a la realidad nacional, al partido y a lo que viene. En todo momento, se lo notó “muy abierto” y los intercambios fueron con “mucho respeto”, se contóSe notó, además, que estaba más calmo que en campaña, a pesar de que recibió algunos reclamos de la militancia por sus cruces con Bullrich.En la sede el PRO también se habló del gobierno que encabeza el libertario Javier Milei, quien en público sigue acusándolo, en su concepción del mundo, de "colectivista" y "socialdemócrata". Sin embargo, Larreta pidió: “Hay que apoyar al gobierno nacional”.Desde ya, en consonancia con su postura de caminar por la cada vez más angosta calle del centro, pidió dialogo y discutir lo que haga falta debatir.En el local de calle Carbó, Rodríguez Larreta dejó en claro que la posición del partido tiene que ser de acompañamiento al gobierno nacional, pero también se encargó de subrayar que la sociedad los había votado para ser oposición. Frigerio escuchaba, publicóLos presentes interpretaron sus palabras como un pulgar para abajo a las pretensiones de Macri, quien forma parte de la escudería de Javier Milei desde el martes posterior a las elecciones del 22 de octubre.La opinión es incómoda para Frigerio, que se reunirá en estos días con Macri, en el marco de un raid del ex presidente para alinear la tropa.