Paritaria estatal:gremios analizarán propuesta pero la consideran "insuficiente"

Política Provincia ofreció a ATE y UPCN dos alternativas de aumento salarial

El gobierno provincial ofreció a los gremios ATE y UPCN, que nuclean a los estatales entrerrianos, “un ofrecimiento integral y con opciones” que consistió en “un incremento salarial del 18%, tomando como base de cálculo el mes de enero; o una propuesta de 15% aumentos sobre la base salarial de enero más una suma fija no remunerativa de 20.000 pesos para todos los trabajadores. Asimismo, la oferta integra un 21% en la actualización de las asignaciones familiares, más un 50% de aumento en locaciones de obra a partir de marzo porque heredamos salarios muy bajos y el gobernador entiende que requieren de una recomposición”.que “esperábamos escuchar un ofrecimiento que nos permita analizarlo rápidamente porque estamos sobre los tiempos de liquidación. La propuesta no conforma. Si sacamos cuentas, son sumas que en el bolsillo de los trabajadores no es la expectativa con respecto al aumento de los precios y las tarifas que se han sufrido en el último mes”.“Si bien tenemos que analizar cómo impactaría la propuesta del gobierno, en principio es insuficiente. Necesitamos que se mejore el porcentaje como la suma fija”, agregó.Dijo que “el mes anterior habíamos entendido que la suma fija tenía que ser parte de la discusión, por eso se aceptó y se avanzó el mes pasado. No puede quedar fuera de la discusión y de esa manera compensar lo que es el proceso inflacionario que ha deteriorado el salario de los trabajadores”.“Analizaremos las alternativas, son propuestas diferentes y en términos de números no cambia significativamente al bolsillo de los trabajadores. El gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo y tenemos que ver cómo esta primera paritaria llegue a buen puerto”.Oscar Muntes, secretario gremial de ATE, informó que “el porcentaje no es mucho en relación a los miles y miles de trabajadores del estado. Es muy importante poder avanzar en los contratos de obra. Hace muchos meses que estamos esperando el aumento. La propuesta va a ser analizada, pero es un avance. Estamos lejos respecto a lo que necesitamos para vivir dignamente en Entre Ríos y en la situación que estamos viviendo”.“Va a ser analizada la propuesta en general, van a ser analizadas las dos opciones que plantea el gobierno para luego traer la definición nuestra. Hay que trabajar las opciones para ir buscando la mejor alternativa para que todos los trabajadores puedan avanzar en esa situación extremadamente difícil que estamos viviendo”, agregó.