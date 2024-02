Ctera ve "complejo el inicio de clases" y reiteró el pedido de paritarias

La secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, afirmó que "antes del jueves" habrá definiciones gremiales sobre el inicio de las clases, aunque advirtió que la situación es "compleja" debido las dificultades que tienen las provincias para abonar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la decisión del Gobierno de no convocar a una negociación salarial que abarque todo el país."Veo complejo el inicio de clases porque las provincias dijeron que no pagarán el Fonid. Lo han hecho este mes, pero desde el próximo ya no. Nosotros reclamamos que se envíen esos fondos porque están planteados por ley", explicó Alesso.En declaraciones a Radio 10, la secretaria general de la Ctera destacó que aún es "prematuro" anticipar si el gremio llevará a cabo un paro docente porque entre el lunes y el martes se realizarán reuniones paritarias en varias provincias.Sin embargo, aseguró que "antes del jueves habrá definiciones" acerca de una posible medida de fuerza.Ctera llevará a cabo este jueves, a las 11, un Congreso Extraordinario en la sede del gremio, ubicada en la calle Chile 654, en la ciudad de Buenos Aires, para definir eventuales medidas de fuerza y reiterarle al Gobierno nacional el pedido para que convoque a una paritaria docente nacional, luego de que el presidente Javier Milei insistiera el viernes en que no habrá un llamado formal de ese tipo."Esta semana vamos a saber si empiezan las clases. Antes de (que se realice el) Congreso, seguro", dijo la sindicalista y señaló que aún no tienen "información ni indicación concreta" de una convocatoria a paritarias "por parte del Gobierno"."No tenemos información si nos van a convocar. Esperamos que sí, pero no tenemos confirmación. Algunas voces extraoficiales dicen que nos van a convocar, ojalá así sea", expresó al respecto.Sobre la situación del sector, Alesso indicó que los docentes todavía perciben los salarios vigentes desde 2023, por lo que destacó la necesidad de "discutir" nuevos montos contemplando el nivel creciente de la inflación.A ello se suman, indicó, los reclamos por "el pago de la suma de conectividad, de Fonid, del fondo compensador y de otras partidas nacionales que no han sido enviadas a las provincias"."La paritaria docente siempre se cumplió excepto durante tres años del macrismo. Creo que es una herramienta fundamental para que haya diálogo y lejos de profundizar sirve para resolver los conflictos", recordó Alesso sobre el recorrido de la negociación que surge del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo.Y completó: "Creo que es posible resolver el conflicto, pero no sé si el Gobierno tiene la voluntad política de hacerlo. Hasta ahora ha demostrado que no", sostuvo.