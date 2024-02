La UCR presiona a Martín Menem para que designe la comisión bicameral

La UCR le exige al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que designe con carácter de urgencia a los representantes para la Comisión Bicameral Permanente. pic.twitter.com/c3t4lkMI6p — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) February 12, 2024

La Unión Cívica Radical le pidió este lunes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que designe “con urgencia y sin más demoras” a los integrantes de la Bicameral de DNU porque “ese es el único paso pendiente para que la misma pueda funcionar”.Lo hicieron a través de una carta que entregaron por mesa de entradas de Diputados con la firma del presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau; los vicepresidentes Inés Brizuela y Doria y Luis Naidenoff; los titulares de las bancadas de diputados y senadores, Rodrigo De Loredo y Eduardo Vischi y los vicepresidentes de los bloques de diputados y senadores, Karina Banfi y Pablo Blanco.“Si el gobierno anterior se aprovechó de su mayoría para bloquear el funcionamiento de la Comisión durante dos años, asistimos hoy a una nueva degradación institucional en la que este gobierno ni siquiera la constituye”, señalaron los dirigentes de la UCR. Y consideraron “a tal punto es crucial este control parlamentario que su ausencia pone en cuestión, incluso, la propia validez de los decretos del Presidente de la Nación”.A más de dos meses de la renovación de la Cámara, después de solicitudes formales de diferentes bloques, y con los miembros del Honorable Senado ya designados hace semanas, su persistente demora en conformar la Comisión ya no puede ser atribuida a la inexperiencia en el cargo ni a los tiempos burocráticos”, remarcaron los legisladores radicales.En la misma línea, advirtieron: “De persistir en su actitud dilatoria tendremos el deber de actuar con todas las herramientas legales a nuestra disposición para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional”.Y agregaron: “La falta de conformación de la Comisión es igualmente inadmisible en lo político. El Presidente de la Nación ha ejercido las facultades de dictar decretos de necesidad y urgencia para modificar o derogar un sinnúmero de leyes del Congreso. El ejercicio de estas facultades mientras la Comisión no se constituya implicaría otorgarle al Presidente un amplio poder sin control, de un modo absolutamente incompatible con el régimen republicano de gobierno que prevé nuestra Constitución”.Al respecto, un legislador de peso en el bloque aseguró que “somos muchos los que no queremos que llevar al Gobierno a una crisis de gobernabilidad”. Asimismo, el actor clave en el radicalismo indicó: “Le planteamos que se trate por partes, que la mayor parte sería aprobada. Va a depender mucho de cómo reaccione el Gobierno a esto”. Pese a la vocación dialoguista de un sector de la bancada, otro tiene la firme convicción de votar en contra.El escenario es complejo para el oficialismo. Mientras el Gobierno lleva al máximo la tensión con los gobernadores tras el naufragio de la Ley Ómnibus y avanza con un recorte de fondos y subsidios para las provincias, Unión por la Patria se entusiasma con la posibilidad de que el conflicto con los mandatarios -que impacta fuerte en el Senado- permita inclinar la balanza en la Cámara Alta para darle un primer rechazo al mega DNU de Javier Milei.