El Gobierno analiza reenviar el proyecto de ley ómnibus al Congreso

Javier Milei evalúa dividir "en tres o cuatro" la ley ómnibus

La sorpresa de los diputados de La Libertad Avanza durante la votación de la ley ómnibus

el proyecto de ley ómnibus y enviarlo al Congreso. La normativa fue retirada tras no contar con apoyo legislativo.", dijo Zago, en diálogo conZago dejó en claro que dividir la ley está entre las opciones que baraja el Gobierno, aunque dijo que no será decisión de los diputados sino del propio Poder Ejecutivo. "Eso lo decidirá el Gabinete en su conjunto, cuando llegue el Presidente", remarcó.En relación al derrotero de la Ley 'Bases' en el Congreso, Zago reiteró que se "confundió" en la decisión de que el proyecto vuelva ser tratado en la comisión."Yo me confundí en un momento que dije 'no, por el articulo no, en lo general', pero bueno, era volver a foja cero, que vuelva a comisión y la comisión volverá a sacar un dictamen, votar en mayoría y después articulo por artículo", remarcó.El diputado detalló que cuando el Presidente "estaba en Israel" decidió no continuar con el tratamiento en el recinto y ordenó "el retiro de la ley así como venía".Además, recalcó que al oficialismo lo tomó "por sorpresa" que iban a ser votados también "los incisos" de cada artículo porque sólo estaba "acordado que votábamos por capítulo y después por artículo"."No pensábamos que se iban a desmenuzar. Del artículo desmenuzado a ocho incisos, ya nos habían votado cinco en contra, eso no estaba previsto, no estaba dialogado", detalló, y agregó que "por eso decidimos pedir cuarto intermedio".