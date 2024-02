Vilella dialogó con Elonce: "La producción del campo es central para el país"

El secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, mantuvo una entrevista exclusiva con, donde brindó precisiones sobre las medidas aplicadas, las negociaciones que se están llevando a cabo, así como la actualidad de los cultivos y la lechería.“La bioeconomía es una conceptualización sobre la base de la agricultura y la pesca agregándole un condimento de incorporación de valor principal, que es el conocimiento y que produce múltiples productos además de los tradicionales como los alimentos, fibras, energías, reemplazando lo que viene de la química del petróleo”, manifestó.“Son productos de base biológica a partir de la fotosíntesis que se genera en el campo, esas materias se transforman en bioinsumos, con mayor valor en un contexto de economía circular que está previniendo y cuidando el ambiente, pero también las comunidades de zonas productoras. Entonces lo que abrazamos sobre los conceptos tradicionales, les incorporamos estos condimentos, que son los que exigen con mayor intensidad los mercados globales”, agregó.Con respecto a las medidas aplicadas en este último tiempo, señaló: “La política que teníamos hasta el 10 de diciembre, estaba centrada en regular, intentar controlar determinadas variables, impedir el comercio internacional. Todas esas medidas iban en contra de los productores y que, en ningún caso pudieron facilitar los objetivos que se planteaban en términos de bajar los costos de vida para los argentinos”.“En estos dos meses, hicimos una tarea de eliminar dichas restricciones que tenían que ver con cuestiones que iban desde el mercado de la carne hasta prohibir la exportación de determinados cortes, el tema de fijar cupos, en el caso de los cultivos había fideicomisos. Todos artilugios que no cumplían con ningún requisito y lo que hacían era impedir que se pudiera comercializar, así como, en la mayor parte de los casos, afectar a los propios productores en los precios que recibían de sus productos”, dijo.En cuanto a las negociaciones que se están llevando a cabo, indicó: “Un elemento central en la política del presidente Milei y del ministro Caputo, tiene que ver con aumentar fuertemente la exportación. Ese camino requiere de acuerdos internacionales, aperturas del mercado y lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, que es abrir mercados como por ejemplo el del trigo para China o productos como las truchas. Se ha avanzado en distintos tipos de acercamiento como mercados que están interesados en otros productos, pero que no encontraban una canalización y una posibilidad cierta de avanzar”.“Nuestra aspiración es abrirnos al mundo, llevar cada vez más productos sofisticados, con tecnología argentina incorporado como Marca País que identifique de la mejor manera lo que hacemos y que nos permita crecer. Está claramente expuesto que el problema de incrementar el comercio mundial de Argentina no se debe a la falta de demanda de los productos que hacemos, sino que no hicimos los esfuerzos suficientes para producir más y eso tiene que ver con las regularizaciones que estamos sacando, con impuestos distorsivos que es la estrategia a recuperar y conformar un stock de situaciones que terminen generando las condiciones para la duplicación de exportaciones”, expresó.Acerca de los cultivos y la lechería, contó: “Los cultivos el año pasado atravesaron una sequía histórica e importante. Lo que estamos viendo en estos meses es que hay una recuperación. En el caso específico de la provincia, el trigo no alcanzó a percibir un cambio muy fuerte, pero los pronósticos que hay para maíz y soja son entre duplicar y triplicar la producción de la campaña pasada. Todo esto son elementos sustantivos que van a redundar en una mejora de los ingresos de nuestros productores”.“La lechería no está atravesando un buen momento, esta crisis hace meses que se viene sosteniendo. Hemos hecho claras señales de apoyo a la actividad a partir del vencimiento de una regulación en relación a las retenciones a fin de año, donde la hemos prorrogado para permitirle al sector del mercado internacional capturar mejor valor. Estamos trabajando para que eso atraviese el conjunto de la cadena productiva y de nuestros tambos”, sostuvo.Por otra parte, se refirió a las inclemencias climáticas: “Una de las cosas que ocurren son los golpes de calor que afectan al ganado bovino, donde son especies que provienen de latitudes altas. En este sentido, lo que buscan los técnicos es tratar de evitar el estrés calórico de los animales, a partir de instalaciones de sombras, humedecer a los animales, etcétera. Estamos trabajando en estrategias crediticias que nos permitan generar inversiones a los productores, algunas las anunciaremos en las próximas semanas”.Finalmente, habló sobre el escenario que esperan para los próximos días: “La producción del campo para el país es central, donde significa las dos terceras partes de las exportaciones y más del 20% de trabajo real. Los productores son parte de la solución pasada, presente y futura, estamos haciendo todo para apoyarlos y encontrar las estrategias para que puedan potenciarse. En ese sentido, Entre Ríos es una provincia que tiene múltiples cadenas de desarrollo y que la potencian hacia adelante. Entendemos que las políticas que estamos diseñando son acordes con este crecimiento potenciándolo y mejorándolo”.