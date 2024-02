La Bancaria rechazó "intromisión" de Sturzenegger en directorio del Banco Nación

La Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, rechazó la "intromisión" de Federico Sturzenegger en el directorio del Banco Nación y "su instrucción para convertir" el organismo en una sociedad anónima, y advirtieron que el economista "pretende ampararse" en el DNU 70 que "aún no fue tratado en el Congreso".



En un comunicado que lleva el título "El Nación no se vende", el gremio bancario se declaró en "estado de alerta" y repudió "esta intromisión en el seno de un banco público, como lo es el Banco de la Nación Argentina".



"Luego que se diera marcha atrás con la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, y quedaran sin efecto las privatizaciones de la empresas del Estado y entre ellas la Banca Pública, tomamos conocimiento que, ayer, Federico Sturzenegger instruyó al Directorio del Banco Nación a convertir dicho banco en una Sociedad Anónima. Para ello pretende ampararse en el DNU 70/23, que todavía no fue tratado en el Congreso y objetado ampliamente por distintos sectores ante la Justicia", dijo el gremio en el comunicado.



Para la Bancaria, Sturzenegger "se atribuye una representación que no tiene, ya que no sabemos en carácter de qué puede impartir órdenes al directorio de un banco" y recordó que fue "funcionario en anteriores gobiernos memorables por sus históricos fracasos, ya hundió dos veces a la Argentina en una profunda crisis, ahora se asume como el creador de la fracasada Ley Ómnibus y es el responsable de este nuevo acto inútil y carente de sentido".



El gremio comenzó una campaña de recolección de firmas en todo el país y anunció que realizará un acto el próximo martes 20 "en defensa del Banco, en rechazo de la privatización, transformación en S.A. o la metodología que pretendan usar para arrebatarnos" el organismo.