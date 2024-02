El gobierno dijo que el transporte provincial "es facultad no delegada" a Nación

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que los servicios de transporte público de pasajeros provinciales y municipales son "una facultad no delegada" a la Nación, a diferencia del que tiene lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y que cualquier eventual incremento en las tarifas "es responsabilidad de las diferentes jurisdicciones y no del gobierno nacional".



Adorni explicó que el mantenimiento de los subsidios nacionales al AMBA continuará "hasta que avance la puesta en funcionamiento de la Autoridad Metropolitana", un ente que "requerirá el trabajo conjunto de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires" en igualdad de condiciones con el resto del país.



En ese contexto, equiparó la situación en transporte con los subsidios al gas y a la energía eléctrica y sobre este último punto trajo a colación un informe de la Secretaría de Energía incluido en los considerandos de la resolución 7/2024, publicada el 5 de febrero en el Boletín Oficial, y que se posteó ayer en la red social X, acerca de un nivel de subsidios que en los últimos 20 años superó los US$ 104.000 millones.



Asimismo, recordó que el plazo para validar la tarjeta SUBE y evitar el sobrecargo en el precio del pasaje es "hasta el 31 de marzo" y que "nadie va a cobrar ese adicional hasta el 1° de abril", por lo que recomendó a las personas que realizan "largas filas" para ese trámite que lo hagan "con tiempo y con paciencia, que no van a tener problemas".



En una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada, el portavoz señaló que el Ministerio de Capital Humano "está trabajando" para dar una asistencia a sectores de clase media ante los aumentos de las cuotas de colegios privados y empresas de medicina prepaga, pero que lo hará "con mucha cautela" para que la ayuda "llegue a quien le tiene que llegar".



También destacó el "trabajo espectacular que está realizando todo el Gobierno, pero en particular el ministro de Economía, Luis Caputo" en lo que llamó la "batalla" contra la inflación, de la que dijo se espera que se vean resultados "lo más rápido posible".



"Hubo reclamos de gobernadores e intendentes, argumentando que la quita de subsidios alcanzaba al Interior y no al AMBA", indicó Adorni, quien consideró "importante hacer algunas aclaraciones" al respecto, en tanto "el transporte provincial y municipal es una facultad no delegada" a la Nación, y que esta "va a seguir asistiendo al transporte de jurisdicción nacional, ya que es la autoridad de aplicación".



Eso ocurrirá, explicó, "hasta que avance la puesta en funcionamiento de la Autoridad Metropolitana", un ente que "requerirá el trabajo conjunto de la provincia y la ciudad de Buenos Aires".



Esas decisiones, aclaró, se enmarcan en la corrección de "años de desajuste financiero y para llevar a una tarifa que cubra el costo real del servicio".



En ese sentido, señaló que "se vienen haciendo comunicaciones" con diferentes autoridades para ir a "un esquema en el que se deje de subsidiar a la oferta, o sea las empresas, y se subsidie directamente a la demanda, a quien compra el boleto".



"Hoy cualquier aumento de tarifas en el servicio de transporte de las diferentes jurisdicciones es responsabilidad de las diferentes jurisdicciones y no del gobierno nacional", subrayó Adorni.



Reiteró que "habitualmente lo que ocurre, no solo en energía, pasa también en el transporte, es que el más pobre le paga el subsidio al más rico y hay una transferencia de recursos del que menos tiene al que más tiene", razón por la que remarcó que, "el gobierno nacional va a seguir asistiendo a los usuarios que lo necesiten".



También hizo mención a la energía como "ejemplo de lo que generan los efectos distorsivos" de los subsidios, en referencia a que "desde 2004, cuando comenzó este esquema, el Estado gastó más de US$ 104.000 millones en subsidios a las empresas" del sector.



"Cuando uno ve lo que representa por cada habitante, el número es impresionante", aseguró.



Al respecto, acotó que los subsidios a empresas representan "una ventana más, por la que pude suceder algún tipo de negocios que no estamos dispuestos a avalar y sostener".