El ministro Francos defendió la quita de subsidios al transporte en el interior

El ministro del Interior, Guillermo Francos, le bajó el tono a la tensión del Gobierno con los gobernadores tras la derrota de la Ley Ómnibus al sostener que "no hay una pelea" sino "diferencias" en el tratamiento del megaproyecto.Además, el funcionario indicó que los mandatarios hablaban de apoyar y "de golpe, no la apoyan, no le dan los instrumentos", por lo que considera que "hay una especie de doble discurso, eso molestó al Presidente, pero aquí perdieron todos porque muchos capítulos de esa ley beneficiaban a las provincias".En la misma línea, aseguró que "la decisión ya estaba tomada", y enfatizó en que "siempre fue un tema de las provincias". "Lo que va a hacer la Nación, a través de la tarjeta SUBE, es otorgar subsidios directos para el transporte a las personas que están calificadas para ese subsidio", indicó."Se va a superar el momento de tensión", expresó Francos y señaló que luego "habrá que sentarse a conversar otra vez". "He hablado con varios gobernadores y la intención es conversar, dialogar. Estoy dispuesto a conversar, pero tenemos que sentar cuáles son las bases de esa conversación", concluyó. Fuente: (NA)