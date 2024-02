Gobierno aclaró que “no está en agenda presidencial” derogar ley de aborto legal

A pesar de que una diputada del bloque de La Libertad Avanza Rocío Bonacci presentara un proyecto para derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el presidente Javier Milei dio la orden de “despegarse de la intención”.



Lo cierto es que al igual que Bonacci, el mandatario y varios funcionarios como Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación, considera que la decisión de las mujeres configura una práctica a ser penada, pero creen que “no es momento de dar tratamiento al tema, sobre todo tras la derrota de la ley ómnibus en el Congreso”.



En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, remarcó: "Es una discusión estrictamente legislativa, la iniciativa fue de la diputada Bonacci, no es parte de la agenda del Presidente".



"No ha sido una decisión del presidente y no ha sido impulsado, de ninguna manera, por el Poder Ejecutivo", aclaró el funcionario a pesar de la firma de varios legisladores, entre ellos el jefe del bloque oficialista, Oscar Zago.



En la misma línea agregó: "Hoy estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descansos en temas muchísimos más urgentes, y si se quiere relevantes que ocuparnos en este tema. No es parte de la agenda del Presidente este proyecto que se dio a conocer el día de ayer".



En Casa Rosada ven con recelo la propuesta presentada por la legisladora santafesina, hija de Alejandro Bonacci -señalado por negociados con las boletas durante la campaña electoral- y eligen desmarcarse.



El Gobierno considera que a pesar de que la postura de Milei es pública, se encuentran abocados a atender otras prioridades, y desconocen el acompañamiento de los legisladores, en especial el del titular del bloque, Oscar Zago, con el que el diálogo "no es fluido". (Fuente: Noticias Argentinas)