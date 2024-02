Senado de Entre Ríos aprobó la emergencia pública en materia educativa

La sesión de prórroga del Senado entrerriano se celebró este jueves al mediodía y fue presidida por la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani.



Con la presencia de 15 senadores se realizó la primera sesión de prórroga correspondiente al 144º Período Legislativo. En el recinto, se aceptó la renuncia del senador por el departamento Paraná, Hugo Maín; y se tomó juramento a su reemplazante, Claudia Fabiana Silva del Frente Más para Entre Ríos.



Tras la lectura de la renuncia del senador provincial “por razones de índole personal que hacen a mi salud y que me impiden desarrollar con responsabilidad el cargo con el cual me han honrado los ciudadanos del Departamento Paraná”, según expresa la misiva, la presidente del Senado, Alicia Aluani, tomó juramento a Claudia Fabiana Silva como senadora provincial.



Al respecto, el senador Martin Oliva (Uruguay- Más Frente Entre Ríos) solicitó la palabra para dar la bienvenida formal e institucional a la senadora: “Es un gusto que la Cámara la reciba, y en particular es para nuestro bloque importante su aporte”, valoró. Declaración de Emergencia Durante la sesión, y sobre tablas, se aprobó el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial por el que se declara la emergencia pública en materia educativa en Entre Ríos.



La iniciativa tiene por objeto afrontar rápidamente y para el próximo periodo escolar dos aspectos centrales: por un lado, poner a todas las escuelas en condiciones edilicias óptimas para el dictado de clases, y por otro, implementar un Plan de Alfabetización para el nivel inicial, primario y secundario de la provincia de Entre Ríos.



El senador por el departamento Uruguay pidió la palabra y solicitó tratar sobre tablas el proyecto enviado por el Ejecutivo “considerando la necesidad de continuar con las mejoras en las escuelas, es así que les propongo a mis colegas tratar sobre tablas el proyecto del Ejecutivo”, indicó.



Por su parte, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos) expresó: “Simplemente agradecer al bloque de senadores del Frente Más para Entre Ríos la predisposición y la labor parlamentaria realizada. Son 190 días de clase garantizados para todos los entrerrianos en cada una de las escuelas, es la manda que nos ha encomendado nuestro gobernador pensando la educación de la provincia de Entre Ríos. También nos ha asignado que demos una mano en el lugar donde podamos darla. Y creo que con esta herramienta estamos facilitando al Poder Ejecutivo cumplir con dicho objetivo”.



Y agregó: “Por eso celebramos el trabajo realizado de esta Honorable Cámara de Senadores para que se cumpla el objetivo. Y obviamente, como decía el senador preopinante, ejercer también la función de contralor bimestralmente para ver cómo van los avances y que nuestras niñas puedan tener garantidos los 190 días de clase como lo ha pedido el Departamento Ejecutivo”. Otros proyectos Asimismo, se dio ingreso al proyecto de ley, también enviado por el Ejecutivo, que posibilita las reformas en el Código Fiscal y la Ley Impositiva de la provincia. Declaración Dentro del temario previsto, se dio tratamiento y aprobación a los siguientes proyectos de declaración de los señores senadores.



El proyecto de Declaración de autoría de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano –Frente Más para Entre Ríos), por la que se declara de Interés social, cultural e histórico la 50° “Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano”, a realizarse los días 8, 9 y 10 de marzo del corriente, en la ciudad de San José de Feliciano.



El proyecto de Declaración, también de autoría de la senadora Domínguez, por la que se declara de Interés social, cultural e histórico la segunda “Fiesta de San Víctor” a realizarse los días 1 y 2 de marzo del corriente, en la localidad de San Víctor.



El proyecto de Declaración de autoría del senador Ramiro Adolfo Favre (Colón- Juntos por Entre Ríos), por la que se declara de Interés Legislativo la “39º Fiesta Nacional de la Artesanía” y el “46º Aniversario del Primer Encuentro de Artesanos”, a realizarse del 3 al 11 de febrero de corriente, en la localidad de Colón.



El proyecto de Declaración de autoría del senador Jaime Pedro Benedetti (Gualeguaychú- Juntos por Entre Ríos), por la que se declara de Interés Institucional y Social las 19º Jornadas Regionales del Litoral “Pediatría Aquí y Ahora”, que se celebrarán el 1 y 2 de noviembre de 2024 en la ciudad de Concepción del Uruguay.



El proyecto de Declaración de autoría del senador Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos), por la que se declara de Interés Legislativo la “35º Fiesta Provincial del Lino” y la “27º Fiesta Nacional del Lino”, que se desarrollará el 19 y 20 de abril del corriente año en la localidad de Lucas González.



El proyecto de Declaración de autoría del senador Benedetti, por la que se declara de Interés Legislativo la realización de la “XXVIII Fiesta del Inmigrante Alemán”, a celebrarse el día 24 de febrero de 2024 en la Aldea San Antonio, Departamento Gualeguaychú. Comisiones Asimismo, por Secretaría se dio lectura a la conformación de comisiones permanentes que ha sido consensuada por ambos bloques. Homenajes Al turno de los homenajes, el senador Marcelo Berthet (San Salvador- Frente Más para Entre Ríos) hizo un reconocimiento al intendente de la localidad de Tabossi, Néstor Landra, recientemente fallecido.



“Quienes lo conocíamos de forma personal y muy cercana, Topo o Topito para nosotros, nuestro reconocimiento de esta bancada es a un gran político tres veces elegido por su pueblo para ser intendente. Y llevarle nuestro saludo, nuestro deseo de fuerza y de superación a su familia. Queremos decirle que era un gran político, pero sobre todo era mejor persona”, remarcó el legislador.



Seguidamente, el senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna adhirió a las palabras del legislador preopinante destacando la función pública que llevó adelante el intendente de Tabossi, “un hombre de la democracia”, dijo tras enviar un saludo a familiares y afectos.



Por su parte, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú- Juntos por Entre Ríos) rindió homenaje a los fundadores de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, que en el día de la fecha, 8 de febrero, cumplen 50 años como institución. (APF)