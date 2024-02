Adorni se refirió a la posibilidad que Milei pida renuncia a funcionarios

El vocero presidencial Manuel Adorni descartó la posibilidad de que Javier Milei eyecte de la gestión a funcionarios que responden a gobernadores que plantearon modificaciones a la ley ómnibus en la fallida sesión del martes pasado. “El Presidente no evalúa ninguna renuncia”, aseguró Adorni en su habitual contacto diario con los medios.De esta manera, el Gobierno negó hoy que el Presidente evalúe la renuncia del director de la Anses, Osvaldo Giordano, después de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, y otros tres legisladores del bloque que responde al “cordobesismo” votara en contra del proyecto de Ley “Bases” en el Congreso nacional.“El Presidente no evalúa hoy la renuncia de Giordano, como no evalúa ninguna renuncia por cuestiones políticas”, insistió Adorni, despejando así los rumores sobre la salida del economista.Las versiones se alimentaron por propias fuentes de la Casa Rosada, así como los likes y publicaciones del propio Milei desde las redes sociales. El jefe de Estado compartió el siguiente mensaje desde su cuenta personal de X: “La mujer del Director de Anses del gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres, votó en contra. Deberían echarlo inmediatamente por traidor”.Pese al malestar y el enojo del oficialismo con el PJ cordobés, Adorni despejó dudas sobre la continuidad de Giordano, un funcionario alineado con el ex candidato presidencial, Juan Schiaretti, y el gobernador Martín Llaryora. Pero los legisladores nacionales que responden a este sector tuvieron reparos en el tratamiento de la ley, entre ellos, la pareja de Giordano, Alejandra Torres, Juan Fernando Brügge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez.La sesión del martes había sido el foco de atención debido a las disputas entorno a modificaciones sugeridas a la Ley Ómnibus. Los gobernadores que presentaron objeciones buscaban reajustes antes de dar su aprobación, lo cual temporalmente colocó a los funcionarios que respondían políticamente a estos sectores bajo la lupa del Ejecutivo nacional.Durante la rueda de prensa, Adorni dio indicios que el Gobierno no promoverá una consulta popular para tratar la Ley Bases, y que por el momento la estrategia legislativa se evitará.“La sensación que dejó el Congreso es que no hay demasiada intención de empujar el cambio que la gente propuso con su voto en noviembre, con el 56 por ciento. En definitiva, ese fue o es nuestro mejor plebiscito”, señaló el vocero presidencial. “En esta falta de colaboración se evaluará qué camino tomar, y con el resto de las cuestiones tenemos herramientas constitucionales”, completó, al resaltar la vigencia del mega DNU 70/2023 presidencial. (Infobae)