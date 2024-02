Escándalo por el festejo de Bodas de Oro de un represor con prisión domiciliaria

@docmartinolivera Alegría de festejar las Bodas de ORO de mis padres con la Familia y amigos. La vida es un Don De Dios que siempre debe ser Celebrada y agradecida ???? ? sonido original - Dr. Martin Olivera Ravasi

El festejo de Bodas de Oro de un represor con prisión domiciliaria, que incluyó un show del cantante tucumano Palito Ortega, generó escándalo y será investigado por la Justicia.Se trata de Jorge Antonio Olivera, de 73 años y quien fue condenado a prisión perpetua en tres causas por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura militar.El represor celebró los 50 años de casados con su esposa, Marta Ravasi: la reclusión domiciliaria no le impidió realizar un importante festejo.La pareja también contó con la bendición de padre Javier Olivera Ravasi, hijo de ambos.Para la fiesta, Olivera y Ravasi invitaron a unas 60 personas, incluida la reconocida militante de derecha Cecilia Pando, y tuvieron un show exclusivo de Palito Ortega.Varias imágenes y videos del evento fueron publicados en redes sociales por Pando, quien celebró las "letras sanas" del artista tucumano."Hermoso momento compartido con un grande. Sus canciones marcaron una etapa muy linda de mi vida a pesar de mi corta edad.Escucharlo cantar nuevamente me hizo acordar a aquellas tardes que nos juntábamos con mi mamá, abuela y hermanas a ver sus películas y escuchar sus canciones. Canciones alegres que hablaban de Dios, de la madre, de la felicidad, del amor, letras sanas que tanto cuestan encontrar hoy en día", escribió la presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA).El festejo fue el pasado fin de semana, pero tomó estado público con la difusión de las publicaciones hechas por Pando.Ante el escándalo generado, el titular de la Oficina de Asistencia en causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado en Mendoza, Dante Vega, y el fiscal general de San Juan, Francisco Maldonado, solicitaron medidas al Tribunal Oral Federal de esa provincia para determinar las circunstancias en que se llevó a cabo la celebración.Con su presentación, los fiscales procuran determinar el lugar donde fue llevado a cabo el festejo, ya que Olivera transita el régimen de prisión domiciliaria.Más allá de verificar si pudo incumplirse la medida cautelar que pesa sobre el condenado, Vega y Maldonado señalaron que, aun cuando pudiere haberse llevado a cabo en su domicilio, "esta situación genera conmoción social y desnaturaliza el sentido de la pena, particularmente cuando se está frente a una persona múltiplemente condenada a prisión perpetua por gravísimos crímenes calificados como delitos de lesa humanidad".En ese sentido, remarcaron que el suceso tornaría abstracta la finalidad del beneficio otorgado por la Cámara Federal de Casación Penal, que debe responder a razones estrictamente humanitarias.El ex militar Jorge Antonio Olivera fue uno de los integrantes del aparato represor de la última dictadura militar en San Juan y como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos en las que participó fue condenado a prisión perpetua en tres causas.Su nombre tuvo destacado protagonismo en julio de 2013, cuando se fugó del Hospital Militar porteño junto al también represor Gustavo Ramón De Marchi.Olivera permaneció prófugo de la Justicia hasta enero de 2017, cuando fue detenido en el partido bonaerense de San Isidro. (NA)