Adorni advirtió que el ajuste "será mayor" y afectará a las provincias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que el Gobierno "no iba a permitir que se desguace la ley de Bases", que debió volver este martes a comisión, y advirtió que, hasta que se apruebe, el ajuste económico "será mayor" por lo que los gobernadores serán "los más afectados"."Nosotros no íbamos a permitir que se desguace la ley", afirmó el portavoz presidencial en declaraciones a La Nación+."Hay que ver lo que la gente votó y la gente votó lo que propuso el Presidente (Javier Milei). Los que obstruyen que la ley siga adelante son aquellos que quieren vivir en el pasado. Hay un status quo que no pretende ceder", postuló el vocero presidencial.Al respecto, dijo que "la casta sabe que está obstruyendo el cambio que la gente eligió. La ley se va a discutir y se va a terminar aprobando. La Argentina no va a salir adelante si no se desregula".Luego, al ser consultado sobre un posible ajuste económico, Adorni indicó: "Ya lo explicó bien el ministro (de Economía) Luis Caputo. El tiempo que esperamos para salir adelante de la crisis será un poco más largo y el ajuste será mayor. Vamos a seguir en esa línea. El ajuste será mayor".Sobre quién sería el mayor afectado por el ajuste, Adorni indicó: "Los gobernadores serán afectados y será analizado cada gasto del gobierno".En cuanto a una potencial confrontación con los gobernadores, sostuvo: "El Presidente tiene la decisión tomada desde el 10 de diciembre. Acá no importa lo que hagan los gobernadores y los legisladores. Lo va a ser con las herramientas que la constitución les permite"."No vamos a permitir la extorsión, ni que nos desguace la ley, ni que vayan en contra del cambio. Vamos a seguir adelante y vamos a dar vuelta a la Argentina", aseveró.