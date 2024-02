Debate por la “ley ómnibus”: el Gobierno pidió “más propuestas concretas”

Mayor celeridad

En su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni instó este martes “a todos los legisladores a actuar con la mayor de las celeridades” para avanzar en el tratamiento en particular de la ley ómnibus, ya que la “Argentina necesita respuestas por parte de la política”, según refirió.En primer lugar, el vocero presidencial habló sobre el debate en particular de la “ley ómnibus” que se retoma este martes en Diputados. “Instamos a todos los legisladores a actuar con la mayor de las celeridades, en virtud de lo que marcamos siempre, una Argentina empobrecida y que necesita respuestas por parte de la política”, apuntó Adorni y agregó: “Esperamos más propuestas concretas, en caso de que las haya, y menos discursos revisionistas”.Tras esto, habló de los incidentes que ocurrieron frente al Congreso, tras la aprobación del megaproyecto: “En la votación en general hubo un grupo de inadaptados, con evidente alergia a la democracia, que se mostraron preocupados por el accionar de las fuerzas de seguridad ante los hechos de violencia”, comenzó.“Me gustaría recordarles a los que vayan a marchar, que tienen todo el derecho de hacerlo, que si cortan la calle, si rompen las veredas, si tiran piedras, si prenden fuego tachos de basura, si agreden a la prensa y si agreden a un miembro de las fuerzas de seguridad, la Policía y las fuerzas van a actuar”, condenó.“Los gases lacrimógenos que usa la Policía son los mismos de siempre y recuerden que si están mucho tiempo expuestos al sol pueden sufrir desmayos o descompensaciones”, acotó.Consultado por la situación que se vivió en la jornada anterior, cuando varias personas se movilizaron frente al ministerio de Capital Humano para realizar la “fila del hambre”, y las duras declaraciones que realizó la Iglesia en relación a la “crisis alimentaria”, Adorni reiteró lo que la cartera de Sandra Pettovello comunicó el lunes.“Quien necesite ayuda alimentaria puede hacerlo con los canales oficiales”, apuntó, y recordó que estos son alimentos@capitalhumano.gob.ar o al 0800-222-3294 (opción 1).“Entendíamos que no era eficiente, ni daba ninguna ventaja comprar alimentos y repartillos. Tratamos de evitar intermediarios y el objetivo es que el alimento le llegue al que lo necesita y no haya en el medio gente que tenga posibilidad de hacer negocio con los pobres”, acotó Adorni.“Lo que vamos a hacer, más allá de si es un alimento, una transferencia dineraria o cualquier tipo de ayuda, sea que lo reciban quienes cumplen los requisitos que impone el ministerio”, agregó.En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, recibirá a las 16 a miembros del Observatorio de Víctimas de Delitos (OVD).A su vez, a las 11, la administradora federal de Ingresos Públicos, Florencia Misrahi, mantendrá una reunión de trabajo con los funcionarios del Banco Mundial, Daniel Reyes, Fernando Im y Julián Folgar.