Martín Carbonell se jubiló como vocal del Superior Tribunal de Justicia

Martín Francisco Carbonell cesará este martes como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, de este modo, el gobernador Rogelio Frigerio deberá iniciar el proceso para designar a su reemplazante.

La Caja de Jubilaciones resolvió el trámite que el magistrado había iniciado el 8 de noviembre y el organismo previsional dispuso el cese el 5 de enero. De modo que la salida de Carbonell se formalizará este martes, en el primer acuerdo general del año.



La Constitución Provincial establece que el STJ estará integrado por un número impar de miembros que no podrá ser inferior a cinco. Posteriormente, la ley paridad integral estableció que su composición debe respetar la paridad entre hombres y mujeres.

La salida de Carbonell deja al alto cuerpo con una integración de cuatro varones y cuatro mujeres, por lo que no habría un imperativo de género para la cobertura del puesto que queda vacante, indicó PáginaJudicial. También establece un plazo de treinta días para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial; si no lo hiciera, el alto cuerpo puede designar a un interino, como ha ocurrido en otras ocasiones, aduciendo razones de funcionamiento, aunque nadie en el STJ está pensando en tomar decisiones inconsultas.