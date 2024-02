Esta tarde se realizará el debate particular por artículo de la Ley Bases

La ley ómnibus —cuyo nombre oficial es ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”— enviada por el presidente Javier Milei al Congreso en la última semana de diciembre, ya fue votada en general en la Cámara Baja, con una sesión que duró tres días. Este martes inicia el debate particular, por la cual los legisladores de la Cámara baja analizarán artículo por artículo la iniciativa oficialista.



Luego de llegar a un nuevo cuarto intermedio en la medianoche del jueves, los diputados retomaron el diálogo por tercera jornada consecutiva este viernes a partir de las 10, en un nuevo intento por llegar a un consenso entre el oficialismo y bloques opositores dialoguistas que acelere el trámite de la votación. Finalmente, a las 18.10, fue votada en general y resultó en 144 votos a favor y 109 en contra.



Tras la sesión que duró alrededor de 30 horas divididas en tres días, el Gobierno nacional lanzó un comunicado en que exigía “responsabilidad y celeridad en la votación”. En ese sentido, vaticinó que “el momento del debate ha terminado”. Y agregó: “Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta o de la república corporativa”.



Debido al debate particular que se dará hoy, se espera que el pase al Senado no se dé de inmediato. Sin embargo, desde el oficialismo esperan que la ley ómnibus obtenga media sanción. Para ello, la discusión artículo por artículo será un momento clave, ya que el bloque libertario deberá defender los temas en los que todavía un sector de la oposición dialoguista ponen trabas para su aprobación, como la delegación de facultades, privatizaciones, toma de deuda pública y cambios en la concepción de la legítima defensa.



¿Quiénes votaron a favor de la ley ómnibus y quiénes en contra?



La Libertad Avanza obtuvo el apoyo del Pro, el bloque Independencia ?que son los diputados que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo?, y los peronistas misioneros de Innovación Federal. A su vez, la mayoría de los bloques UCR y Hacemos Coalición Federal —que integra a representantes del peronismo cordobés de Hacemos por Nuestro País, diputados de la Coalición Cívica ARI que lidera Elisa Carrió y el peronismo no kirchnerista de Cambio Federal— dieron su voto positivo.



Por su parte, Unión por la Patria, la izquierda y algunos diputados de fuerzas provinciales fueron los principales legisladores que rechazaron la iniciativa. En tanto, Pablo Juliano y Facundo Manes, del ala crítica del radicalismo, se apartaron de la decisión de su partido y votaron en contra. Lo mismo hicieron los socialistas santafecinos Mónica Fein y Esteban Paulón, junto con Margarita Stolbizer, quienes integran un tercio de la bancada que conduce Miguel Pichetto.



Los ausentes fueron el chubutense Jorge Ávila, quien responde al gobernador Ignacio Torres; el santiagueño José Gómez, aliado del mandatario provincial Gerardo Zamora; y el jujeño Guillermo Snopek. Qué es la Ley Bases La ley ómnibus, llamada oficialmente “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, adquirió esta denominación extraoficial por la gran cantidad de áreas sobre las cuales legisla.



Originalmente, el proyecto tenía más de 180 páginas y 664 artículos divididos en varios capítulos. De todos modos, el gobierno de Milei hizo cambios al texto original, con la intención de obtener el apoyo de sectores de la oposición. En ese sentido, accedió a eliminar la declaración de emergencia en materia fiscal, con lo cual quedarán en seis la cantidad de emergencias a ser declaradas: económica, financiera, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa.



También se cambió, en las últimas horas, el alcance de la privatización de las empresas estatales que plantea la iniciativa. Si bien todavía figuran decenas de sociedades estatales, entre las que están los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares y la agencia Télam, entre muchas otras, se eliminó a YPF del listado y se contempla una privatización parcial para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT.



El Gobierno también planteó debatir las reformas electorales del proyecto en sesiones ordinarias. Este apartado, que buscaba la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), la actualización del aporte de legisladores de cada provincia a la Cámara de Diputados y el pase a un sistema de representación uninominal, será tratado fuera de la agenda extraordinaria.