Diputados aprobaron en general la “Ley Bases” y el martes se vota en particular

Cruces y chicanas

Tras tres días de discusión, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la Ley de Bases del gobierno del presidente Javier Milei. La votación arrojó 144 afirmativos y 109 negativos.La Ley Ómnibus se aprobó en general en Diputados y este martes se reanudará el debate con la discusión en particular. El Gobierno aceptó hacer más modificaciones al proyecto, como la baja en el número de empresas a privatizar y el recorte de las facultades extraordinarias al presidente.El martes que viene se reanudará el debate de los artículos en particular, por lo que si el oficialismo no logra mayores consensos todavía podrían ser rechazados algunos puntos clave como privatizaciones, deuda, facultades delegadas e impuesto PAIS.El debate en particular de la Ley Ómnibus, comenzará el martes a las 14. Germán Martínez quiso pedir la presencia de Luis Caputo, ministro de Economía, pero su solicitud llegó después del cierre de la sesión.La cuenta oficial de la comunicación de Javier Milei celebró este viernes la aprobación en general de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Además, desde un comunicado de la Oficina del Presidente, se les agradeció especialmente a tres jefes de bloque opositores que le dieron su apoyo al proyecto: Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo.“La Oficina del Presidente celebra el voto positivo de los señores diputados que aprobaron en general la Ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ y agradece especialmente la colaboración de los señores diputados y jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo, quienes, a pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance”, comienza el texto difundido a través de las redes sociales oficiales.Además, en su habitual tono formal, se afirma que “la historia recordará con honor a todos aquellos que comprendieron el contexto histórico y eligieron terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa, en favor del pueblo, que ha sido empobrecido y hambreado durante años por la clase política”.Tras la votación, el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, pidió el receso y fue aprobado. El martes continuará un arduo trabajo con la votación en particular, es decir, artículo por artículo.El texto que se aprobó en general fue votado con la exclusión de todos los artículos del paquete fiscal, excepto los dos referidos al impuesto PAIS. Esto deja abierta la posibilidad de introducir el tema durante la votación en particular. En la práctica se trata de un mecanismo que le garantiza a los diputados de la oposición que el Gobierno cumpla con la promesa de buscar alguna alternativa, por ejemplo, compensaciones a las deudas de las cajas previsionales de las provincias (Córdoba sería una de las más beneficiadas).AMPLIAREMOSMientras se desarrollaba el plenario, diputados de los bloques más cercanos al oficialismo mantenían reuniones en la presidencia de la Cámara con funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos, para ultimar detalles de la votación en particular, a partir de un reclamo de legisladores de la provincia de Córdoba que insistían en su planteo para que el porcentaje del impuesto PAIS sea coparticipable y pase a ser gestionado por los gobernadores.Al hacer uso de la palabra, la diputada oficialista Lilia Lemoine, cuestionó a los legisladores del Frente de Izquierda, al señalar que "son militantes del 2% haciendo escándalo"."Están arengando a la gente a la violencia", dijo y denunció que fue amenazada de muerte en las últimas horas junto a otra legisladora de la bancada libertaria.En ese contexto, para cerrar su exposición, la legisladora de La Libertad Avanza unificó sus críticas a Bregman, Del Caño y Tolosa Paz: “La izquierda y el kirchnerismo, no estoy segura porque a Unión por la Patria no sé cómo decirle, así que le voy a decir izquierda también, porque de derecha no son”. Este análisis provocó un enorme griterío que Lemoine avivó con una frase final: “Y peronistas tampoco... porque (Juan Domingo) Perón no estaba con los terroristas. No vamos a ceder al terrorismo. No vamos a ceder porque el 56% nos respalda, ustedes no son gobierno. Háganse responsables y sepan que si hay heridos es por culpa de ellos”.Ante ese planteo, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, rechazó los cuestionamientos a su espacio, al considerar que la legisladora buscaba "la provocación permanente"."Lejos vamos a estar nosotros de alimentar ese círculo ridículo. No creo que desde lugares más cercanos a la farándula, o disfrazarse nos puedan enseñar nada. Tratemos de bajar un poco este círculo ridículo", acotó Bregman en alusión a las actividades de cosplay de Lemoine.Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, insistió con pedir a los bloques opositores que "hagan un esfuerzo" para "achicar la lista de oradores"."Vuelvo a reiterar si en el día de hoy, viendo que hoy es viernes y hay un montón de oradores anotados, tenemos más de 6 o 7 horas más las cuestiones privilegio, quiero pedirle nuevamente a los presidentes de bloque reducir la lista", añadió el porteño Zago.A modo de respuesta negativa, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló: "No hay que cercenarse ni autoreprimirse" cuando llegue el turno de los oradores de su espacio.A su turno, el presidente de bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, pidió disculpas por sus dichos de este jueves cuando al momento de rechazar el cuarto intermedio solicitado por el kirchnerismo retó a sus pares que lo aplaudían y los trató de "pelotudos que parece que están en una fiesta", al señalar que ese exabrupto "no fue dirigido a ningún diputado sino a la barra que gritaba" y pidió "dejar el discurso violento"."Tratemos de jerarquizar esto. Busquemos llegar a esta tarde para votar", exhortó el exsenador nacional.Para agilizar el debate, el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, debió pedir en varias oportunidades a los diputados "no excederse en el uso de la palabra" para buscar aprobar el proyecto en general en este plenario.Tras varias horas de debate, se produjo un cruce entre la diputada de LLA por Salta, Emilia Orozco, quien criticó al diputado de UXP, Máximo Kirchner -que había expuesto previamente- y acusó al legislador de tener "alergia a trabajar"."En nombre de todos los diputados le voy a pedir disculpas a todos los argentinos porque tuvieron que aguantar un discurso paupérrimo del heredero de la máxima corrupción de este país", sostuvo en alusión al hijo de la expresidenta Cristina Fernández.El jefe de la bancada de UXP, Germán Martínez, rechazó ese cuestionamiento y respondió a la diputada libertaria que "en lugar de estar calificando utilice el tiempo en defender este desquicio".