Convocan a una movilización en Paraná en rechazo a la ley ómnibus y la represión

Organizaciones políticas y sociales marcharán en Paraná este viernes, a partir de las 19.30, en contra la Ley Ómnibus y en repudio a la represión desde plaza 1º de Mayo hacia plaza Mansilla. “Esta ley no pasa sin represión, es una ley contra el pueblo”, advierten. Durante la concentración habrá un micrófono abierto y se desarrollará un festival de Unidos por la Cultura.Al respecto, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria y miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Sofía Cáceres Sforza, indicó aque la movilización será “para sostener nuestro rechazo a la ley ómnibus por todos los aspectos que afecta”, y mencionó, por caso, la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo. “La ley ómnibus se está votando de espaldas al pueblo porque ni siquiera los propios legisladores saben qué están votando o lo que está quedando del dictamen”, sentenció.En la oportunidad, la dirigente sindical rechazó, además, “la brutal represión en Buenos Aires, donde ni siquiera se aplicó el protocolo represivo de Bullrich, sino que Gendarmería y las demás fuerzas tiraron balas de gomas en medio de la plaza, además de jubilados golpeados, periodistas atacados y detenidos”.“Desde la Asamblea de Teatristas Autoconvocados estamos alarmados, preocupados, en estado de alerta y queriendo manifestar el repudio de lo que pasa en los últimos días en Buenos Aires, Rosario y La Pampa, que habla de un momento muy crítico para nuestra democracia, por eso consideramos que es muy importante salir a la calle a manifestarnos y decir NO a la represión, NO a la ley ómnibus y NO a la forma apabullante y abrumadora que tiene este gobierno de ejercer sus políticas”, indicó la artista de la Sala Teatral Saltimbanquis, Jimena González.En la oportunidad, el actor y director de teatro, Carlos Vicentin, dio cuenta de “la preocupación por cómo afectará la ley ómnibus al sector que, en el devenir de los acontecimientos, hizo que nos transformemos en un frente con muchos colectivos relacionados al arte”. Y dio cuenta de la “tristeza y angustia” que genera “una ley que afecta a nuestro sector y en general también porque nos afectará como comunidad”.“No estamos de acuerdo con la forma en la que se está tratando lo que sucede dentro y fuera del Congreso y es vergonzosa y violenta la represión a los manifestantes. La historia nos enseñó que esa no es la forma de hacer política”, fundamentó al respecto.Adhieren a la convocatoria el Frente de trabajadores de y por la cultura (Teatristas Autoconvocadxs de Entre Ríos, Músicxs Autoconvocadxs, Danza Autoconvocada Paraná, Biblioteca Popular Caminantes, Cirqueres del Paraná, Asamblea por el Derecho a la Cultura, Asamblea feminista de trabajadoras del Arte - Entre Nosotras Proponemos, Asociación Civil Barriletes, Artesanos Autoconvocadxs), Sitradu / ConaduH, Asamblea feminista, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Polo Obrero – Partido Obrero, Partido Comunista Argentino (PCA), Política Obrera, Libres del Sur, Organización Política 8 de Octubre, Cooperativa de Trabajo Cultural Antílope Ltda, MULTICOLOR Paraná (Unidad Docente, Colectivo por la Ventana, Alternativa Docente), CUBa-MTR, Revista Charco.