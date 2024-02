Adorni: el levantamiento del cepo "va a ocurrir" aunque aún no se sabe cuándo

Video: Conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "el norte de corto plazo del Gobierno es solucionar la situación cambiaria", más allá de las recomendaciones que pueda hacer el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el levantamiento de las restricciones conocidas como "cepo" van a ocurrir, aunque aún no se tienen precisiones sobre el momento en que sucederá.



"Futurología no hago, si va a ser justo a mitad de año no lo sabemos", manifestó Adorni, en alusión al reporte del FMI en el que se asegura que el organismo acordó con el Gobierno la eliminación del cepo.



En ese sentido, señaló que "claramente" el norte del Gobierno pasa por "solucionar toda la cuestión cambiaria, que es un problema para muchos" y que esa decisión "no la tiene que decir el Fondo".



"Efectivamente va a ocurrir; cuándo, no lo sabemos", señaló.



Las restricciones cambiarias comenzaron en agosto de 2019, luego de la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se extendieron y profundizaron en los últimos cuatro años, tanto a través de medidas del Banco Central como también de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



El miércoles, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, subrayó que las autoridades del gobierno argentino "se han comprometido a eliminar en el corto plazo las restantes restricciones cambiarias distorsionantes y las prácticas monetarias múltiples, y a desarrollar planes para desmantelar gradualmente las medidas de gestión de los flujos de capital, según lo permitan las condiciones".