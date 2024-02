Frigerio reasignó vehículos oficiales para que los utilice la Policía

El gobernador Rogelio Frigerio dispuso retirar vehículos de reparticiones y entes descentralizados para reasignarlos a seguridad. La ceremonia se llevó a cabo en la Escuela de la Policía de Paraná, y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia."Hoy es un día muy especial para nosotros, estamos cumpliendo con asuntos que tienen que ver con dos fundamentales, la primera es la austeridad y el ejemplo que tiene que dar el gobierno de la provincia. La gran mayoría de los entrerrianos vive con una extrema austeridad desde hace mucho tiempo y la política no puede estar ajena a esta realidad", manifestó.Además, agregó: "En el pasado, muchos políticos usaban los autos oficiales para uso personal o de su familia, eso se termina. La política no puede ser la puerta de entrada a un mundo de privilegios, sino a un mundo de responsabilidades. En este contexto de extrema austeridad, tenemos que dar el ejemplo. La gente nos está mirando, está esperando que tomemos estas decisiones".Asimismo, sostuvo: "Los autos que muchos funcionarios usaban para uso personal, nuestras fuerzas de seguridad los necesitan para combatir el delito y recuperar la paz, así como la tranquilidad de nuestra provincia. Hoy entregamos 50 autos, camionetas a nuestra querida Policía de la provincia de Entre Ríos"."Tienen las chapas y patentes tapadas porque muchos de estos vehículos formarán parte de la División de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos en los distintos departamentos de nuestra provincia. También la búsqueda de estos automóviles que suman 160, pero de los cuales solamente pudimos recuperar la mitad", expresó.En primera instancia, el gobernador de Entre Ríos sostuvo: “Además del hecho concreto de entregarle a nuestras fuerzas de seguridad de la Policía de Entre Ríos 50 móviles, que antes se usaban para uso personal de algunos funcionarios.”.Por otra parte, remarcó que todavía hace falta hallar varios: “Como en muchos otros órdenes, hemos encontrado muy mala información con respecto a los bienes del Estado. Hay muy poca información, pero ya lo vamos a encontrar”. Todos ellos eran propiedad de distintas dependencias.“Le he pedido a cada uno de los ministros y cada uno de los titulares de los organismos de la provincia que hagan un relevamiento interno y que me planteen que automotores necesitan indispensablemente para llevar adelante la gestión y cuáles no. Esos que no eran indispensables para la gestión de cada uno de los Ministerios o de los centros descentralizados, les he pedido que los traigan acá y puedan ser usados por la Policía de Entre Ríos, que sí los necesitan para cuidarnos”, comunicó.Además, agradeció el gesto de sus propios funcionarios: “Mis ministros y los responsables de los centros descentralizados por supuesto que acataron enseguida la orden de hacer ese ejercicio de introspección, de mirar adentro para cada uno de sus organizaciones. Han sido muy prolijos y muy austeros en este pedido que les he hecho y se han quedado solamente con los autos indispensables”.También expuso que serán reutilizados por el área de Investigaciones y también para combatir contra el narcotráfico.Por último, el titular de la Gobernación de Entre Ríos remarcó que harán el esfuerzo para adquirir nuevos móviles: “Tenemos el pedido puntual del ministro Roncaglia del requerimiento, estamos viendo en esta situación tan difícil del punto fiscal y financiero, cuál es el momento oportuno para hacer esa compra. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance porque obviamente es un pedido necesario y la seguridad”.