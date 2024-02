Carolina Gaillard: “Tenemos que evitar la privatización y delegarle facultades”

En primer lugar, la diputada nacional de Unión por la Patria remarcó a Elonce qué problemas traerá esta ley y el comportamiento del oficialismo: “Son una minoría legislativa y lo que provoca es que no hay un manejo y un cumplimiento estricto del reglamento, de las normas, del funcionamiento parlamentario y eso ha complejizado el desarrollo de esta sesión., es decir, del Congreso a Javier Milei para que gobierne por decretos., donde no se ha hecho ningún análisis mi estudio para determinar a ciencia cierta cuál es la situación de estas empresas para decidir allí si privatizar o no”.También se refirió a la importancia de la eliminación del financiamiento a la cultura: “Por otra parte,Por eso es tan importante que se sepa qué se está discutiendo en este Congreso, que se sepan las irregularidades, los atropellos que se cometen porque en el medio de todo esto quieren regalar las empresas más importantes de nuestros países a sus empresarios amigos”.. Entiendo que eso no es obstruir porque el presidente puede someter a debate en el Parlamento cada ley que necesite para gobernar, sin necesidad de darle una delegación que es un cheque en blanco para que pueda hacer lo que quisiera”, comunicó.Acerca de su apreciación de “oscurantismo” que habló en su exposición en el Congreso este jueves, afirmó que “tiene que ver con la falta de respeto a las normas de esta casa y los reglamentos de esta Cámara. Lo mismo ocurre con Villarruel en el Senado, que rechaza una convocatoria para tratar el DNU”. En la misma línea, agregó que “hay un avasallamiento de la institucionalidad que es muy preocupante porque hace que se ponga en peligro la democracia”.Por otro lado, también hizo mención al operativo anti piquete que se llevó adelante hoy en las inmediaciones del Congreso, donde Gaillard rememoró “tiempos muy tristes de la historia de nuestro país”, además de calificarlo como “innecesario”.La diputada nacional volvió a remarcar que están en contra del proyecto de ley presentado por el oficialismo y precisó: “Nosotros estamos acompañando desde el primer momento al colectivo cultural porque la ley planteaba la eliminación de todos los institutos culturales. Planteaba la muerte del teatro, del cine, de las bibliotecas populares y hoy en el dictamen lo que hacen es desfinanciar todos estos organismos. Lo que estamos planteando es que se elimine por completo ese capítulo y que los diputados nacionales de Juntos por Entre Ríos nos acompañen en esa moción teniendo en cuenta lo que significa la cultura para nuestras pequeñas localidades y lo que significa para nuestra provincia recibir fondos directamente para la promoción del teatro, del cine y para lo que son las bibliotecas populares. Creemos que vamos a poder lograr eliminar este capítulo para darle una tranquilidad a los artistas y trabajadores de la cultura que están tan preocupados por esta ley de Milei. Lo único que pretende es censurar la voz de aquellos que piensan diferentes”.“Si hay un dato de este presidente es que hay un desconocimiento muy grande de la realidad territorial profunda de nuestro interior, de las necesidades y de la gestión de gobierno. Por eso muchas cuestiones de lo que plantea esta ley son perjudiciales para las provincias y los habitantes. Hay un desfinanciamiento total y absoluto de las provincias, que tienen que sostener servicios de salud y de educación. Todo esto sin los fondos y el financiamiento es imposible. Por eso, el Gobernador ha planteado que desarmar los fondos fiduciarios y centralizar todo en el gobierno nacional va a afectar a las provincias y va a afectar la vida. Estamos convencidos de que los entrerrianos tienen que poder vivir y desarrollarse en el lugar que nacieron, si así lo desean. Este proyecto va en contra del federalismo”, cerró.