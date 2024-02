Ley ómnibus: tensión entre la policía y los manifestantes frente al Congreso

Por segunda jornada consecutiva, la policía avanzó sobre los manifestantes que reclamaban contra el proyecto de ley ómnibus en las afueras del Congreso.A diferencia de lo ocurrido en la jornada de ayer, los enfrentamientos se produjeron con los efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes empezaron a empujar a los protestantes que estaban sobre la plaza.Los manifestantes pidieron que los efectivos salieran de la plaza, ya que no estaban cortando la calle ni interrumpiendo la circulación y fue entonces que comenzaron a avanzar con sus escudos y tirando gas lacrimógeno.En medio de la tensión, los efectivos apartaron a uno de los manifestantes y quedó detenido. "Me sacaron de la nada, tengo un camión con sonido y me sacaron. Me resistí porque soy un ciudadano con derechos”, aseguró el joven.Las banderas fueron secuestradas porque las usaron para golpear a la policía y figura en el protocolo antipiquete.La policía liberó tres carriles para habilitar la circulación del tránsito, y en un comunicado intimó a la gente "para liberar la calle y están caminando rumbo a la plaza para liberar".