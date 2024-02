Morchio: “Acompañaremos este difícil momento que está pasando el país”

La Cámara de Diputados retomó este jueves poco antes de las 12.30 horas el debate del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" impulsada por el Gobierno, luego de que anoche se dispusiera un cuarto intermedio.



En ese sentido, Francisco Morchio, diputado de Juntos por Entre Ríos, manifestó a Elonce: “Los diputados de Juntos por Entre Ríos tenemos una visión muy similar a la que tiene el gobernador de intentar acompañar en todo lo posible a este difícil momento que está pasando el país. Entendemos que el gobierno de Javier Milei tiene un serio problema entre manos y queremos colaborar con eso en todo lo que se pueda”.



Con respecto al impuesto PAÍS, dijo: “Lo indicado sería llevar a parte todo lo referido a la reforma tributaria y empezar a hablarlo con un consenso fiscal, pero es todo muy dinámico. Ni siquiera llegamos a la votación en general y se están haciendo reuniones entre todos los que queremos colaborar con la propuesta del oficialismo”.



Además, agregó: “Teníamos una controriedad en cuanto a la parte productiva, es decir, las retenciones, las cuales el gobierno tomó nota y las sacó, es algo muy bueno para Entre Ríos. Hay que seguir dialogando y ver los puntos medios. No solo hay que buscar un equilibrio fiscal que es básico, ya que también hay que ver la parte productiva que es lo que entiende el gobernador y los que interpretamos que la gente pide trabajo, el cual se logra a través de la producción, sobre todo, en nuestra provincia. Me parece que el diálogo pasa por ese lado”.



En cuanto a la sesión de este jueves, comentó: “Entiendo que las autoridades quieren llegar a la votación en general, pero también me parece saludable no estar a altas horas de la madrugada debatiendo con legisladores muy cansados, irritables, pero, sobre todo, de espaldas a la sociedad. Para mi cortar a una hora prudente, descansar y arrancar de nuevo, así nos tengamos que quedar todo el fin de semana en este lugar, me parece lo más lógico, pero pasa por las autoridades del bloque y la labor parlamentaria que se realice”.



“Estamos hablando de un proyecto de ley que arrancó con 600 artículos. Escuche discursos que son totalmente contrarios a cualquier gobierno que quiere hacer las cosas bien para la gente honesta y de trabajo. Estuvimos tratando de lograr consensos para votar a favor, entonces hay algunas declaraciones que personalmente no suman. No soy lo mismo que otros diputados que están en las antípodas de mi ideología. Estamos todos para sacar el país adelante y ayudar al Presidente”, finalizó. (Elonce)