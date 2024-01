Francisco dijo que su visita al país es "una hipótesis" y habló de Milei

El papa Francisco se mostró "listo a iniciar un diálogo" con el presidente Javier Milei, a quien encontrará el mes que viene en el Vaticano, y dijo que su posible viaje a la Argentina es "una hipótesis" ya que la organización "aún no empezó".



"No. Las palabras en campaña electoral van y vienen", sostuvo el pontífice en una entrevista publicada hoy por el diario La Stampa al ser consultado si se sentía ofendido por los dichos de Milei durante el proceso electoral de 2023.



En la entrevista, el Papa confirmó además el encuentro que tendrá con el mandatario en ocasión del viaje de Milei al Vaticano para participar de la canonización de la que será la primera santa argentina.



"El 11 de febrero vendrá a la canonización de ´Mamá Antula`, fundador de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires. Antes de las canonizaciones es costumbre saludar a las autoridades en la sacristía", adelantó el pontífice sobre el protocolar saludo a las delegaciones que participen de la ceremonia prevista para las 9.30 de Roma en la Basílica de San Pedro (5.30 de Argentina).



"Y también sé que pidió una cita para una conversación conmigo: acepté, y por eso nos veremos. Y estoy listo para empezar un diálogo, hablar y escuchar con él. Como con todos", enfatizó luego Jorge Bergoglio.



Durante el diálogo con el periódico italiano, Francisco, de 87 años, sostuvo además que su eventual viaje a la Argentina, que sería el primero desde su entronización en 2013, es aún una "hipótesis".



"Está la hipótesis Argentina, que tengo entre paréntesis. La organización de la visita aún no empezó", precisó al hablar sobre sus viajes de 2024, entre los que confirmó una ida a Bélgica y una gira por Indonesia, Timor de Este y Papúa Nueva Guinea para agosto.