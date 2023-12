Revisarán contrataciones estatales y pedirán presencialidad a empleados públicos

El flamante presidente Javier Milei encabezó hoy su primera reunión con el Gabinete para trabajar en el "reordenamiento del Estado", según informó el portavoz gubernamental, Manuel Adorni.El encuentro, que se extendió por más de una hora y media, se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y participaron el jefe de Gabinete, los ministros y los secretarios que dependen directamente del mandatario.El portavoz presidencial brindó una declaración a los medios acreditados en la que afirmó que "'el descalabro de la economía fue el título de la reunión"."Se puso énfasis en ver de qué manera se encaran algunos puntos con este objetivo primordial de reordenamiento del Estado", señaló Adorni y afirmó que "se habló de la necesidad de un armado de inventario general, no sólo de bienes, sino también con el estatus de todo el personal de la administración nacional".Entre otras medidas, afirmó que se va a revisar "cada una de las contrataciones en virtud de encontrar irregularidades", que va a alcanzar a todos los ministerios y también a los contratos con universidades, y que además "se va a comenzar a exigir el 100% de presencialidad" en la administración pública nacional.Adorni explicó que se trata de una "histórica crisis económica, de estas recurrentes en la historia argentina, en la que, cada cierto tiempo, se deriva en una crisis inflacionaria o hiperinflacionaria, y si no en una crisis de deuda"."Cuando uno gasta más de lo que tiene, se deriva en inflación, que es lo que estamos viviendo y, si no, deriva en financiamiento. Hay que entender que los Gobiernos no se endeudan porque se levantaron graciosos y tienen ganas de hacernos daño, sino que nos endeudan a todos por haber gastado más de lo que correspondía", apuntó.En ese sentido, el portavoz anunció que mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, va a dar cuenta de "medidas en línea con un fuerte recorte fiscal, con alguna expansión en las partidas sociales y será acompañada con quita de privilegios que el el Presidente pidió realizar con urgencia".Además del jefe de Estado y de su vocero, estuvieron presentes la vicepresidenta Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la secretaria de Medios, Belen Stettler, y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo.Con ellos estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Interior, Guillermo Francos; la canciller Diana Mondino y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.Participaron, además, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la titular de seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el de infraestructura, Guillermo Ferraro.La vicepresidenta Victoria Villaruel afirmó hoy que el Congreso aguardará el anuncio de mañana del ministro de Economía, Luis Caputo, para iniciar el diálogo con ambas cámaras para el tratamiento de las nuevas leyes en sesiones extraordinarias, y dijo que en la reunión de gabinete de esta mañana "se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora"."Las medidas económicas las va a anunciar el ministro de Economía", sostuvo Villarruel y apuntó: "El paquete se va a estar informando recién en el día de mañana para poder nosotros hablar con la Cámara de Senadores y Diputados".En una rueda de prensa en la Casa Rosada, tras la reunión de Gabinete nacional, la vicepresidenta explicó que los proyectos irán a una u otra cámara "dependiendo la temática"."Todavía no hemos conversado los detalles", dijo y añadió que mañana a las 9 de la mañana habrá otra reunión de Gabinete en la Casa Rosada.Acerca del contenido del encuentro de esta mañana, indicó que "no fue una reunión simplemente particular sino que conversamos y discutimos distintos temas"."Hoy se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora", afirmó.Ante la consulta acerca de lo ocurrido en los ministerios de Seguridad y de Defensa, donde el jefe de Estado designó a Patricia Bullrich y Luis Petri, de Juntos por el Cambio (JxC), respectivamente, la titular del Senado adujo: "No era que me gusta manejar, es que son las áreas de las que siempre he hablado a lo largo de mi carrera política, sea partidaria o no, pero esa una prerrogativa del Presidente, me lo transmitió y por supuesto nuestra relación es de trabajo y personal, así que no hay nada que no se pueda discutir".El "balance es muy positivo, pero hoy ya arrancamos a las 8.30 con una reunión de gabinete donde tratamos muchos temas, que los van a informar los ministros de cada área", completó.Villaruel apuntó al respecto que "es muy importante el inaugurar una costumbre que tiene que ver con que los funcionarios trabajan desde temprano y cumplen con su trabajo como cualquier ciudadano de Argentina".Acerca del acto de asunción del presidente Milei en el Congreso, lo calificó de "emocionante y muy austero"."No hubo gastos exorbitantes, no hubo más que lo que se espera para un presidente que está asumiendo una gestión que está comenzando", sostuvo.Asimismo, destacó la presencia de muchas delegaciones del exterior, lo que le dio una característica "muy linda y muy intensa", y anunció además a los periodistas acreditados que tendrá despacho propio en la Casa de Gobierno.