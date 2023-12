Las frases más impactantes del discurso del nuevo Presidente Javier Milei

Las diez frases más fuertes del discurso de Javier Milei

El flamante presidente, Javier Milei, brindó un discurso en las escalinatas del Congreso, minutos después de recibir los atributos de mando por parte de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.De cara a la militancia libertaria que lo acompañó en la Plaza del Congreso y frente a los mandatarios internacionales que lo acompañaron en el escenario, el libertario dejó varias definiciones sobre lo que se vendrá a partir de mañana. Estas fueron las frases más impactantes:“Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI”."Hoy comienza una era de paz y prosperidad, una era de libertad y progreso. Comienza una nueva era en la Argentina; hoy termina una larga era de declive y comenzamos la reconstrucción del país"."No hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes"."La solución implica un ajuste fiscal en el sector público fiscal. Que caerá sobre el Estado y no sobre el sector privado"."El que corta las calles no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada”."Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzos habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. También sabemos que no todo está perdido, los desafíos que tenemos son enormes, pero también nuestra capacidad para superarlos, no va a ser fácil, 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empiezan y hoy es ese día"."En las última evaluaciones PISA Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y 7ma en América Latina siendo Argentina el primer país en terminar con el analfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento y viera lo que hicieron con la educación"."Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Será difícil, pero lo vamos a lograr. Viva la libertad carajo, a ponerse de pie que vamos a salir"