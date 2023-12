Aníbal Fernández deseó que a Javier Milei “le vaya bien”

El ministro de Seguridad saliente, Aníbal Fernández, deseó que al presidente electo, Javier Milei, "le vaya bien" porque "un bien nacido siempre espera" eso.



"Un bien nacido siempre espera que le vaya bien al gobierno que asume. Nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles en la gestión", precisó Fernández. El titular de la cartera de Seguridad detalló que el encuentro con su sucesora, Patricia Bullrich, "fue muy buena" y duró alrededor de "una hora y media".



"La reunión con la nueva ministra de Seguridad fue muy buena. Estuvimos casi una hora y media y no hubo temas que no tocáramos, busqué que Patricia viera todo, porque somos insoportables en el orden del funcionamiento y que vaya todo bien. Después, deseamos que le vaya bien a ella", precisó.



La semana pasada Fernández y Bullrich llevaron a cabo la transición en esa cartera, de cara al segundo mandato de la presidenta del PRO, tras su paso entre 2015 y 2019.



También destacó el operativo desplegado para la asunción de Milei al remarcar que "las fuerzas federales y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas son muy serios y responsables a la hora de hacer su trabajo".



Sobre el desempeño de las fuerzas federales a su cargo, aseguró: "Todo el personal que se tiene a disposición está atento por la ceremonia".

Respecto a los cruces que tuvo con su par de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a lo largo de su gestión, reveló: "Somos amigos desde hace 40 años y a los amigos les digo de todo, discutimos y después arreglamos todo en tres minutos. Yo lo quiero mucho y él también me quiere mucho"