Plan “déficit cero”: el paquete de medidas que prepara Milei

El representante ante el FMI

Política Establecen reglas de protección aeroespacial para los actos de asunción de Milei

Las primeras medidas económicas del Gobierno de Milei apuntarán a una "rápida convergencia al déficit cero", le confirmaron a”, adelantó a Ámbito una alta fuente del equipo de Luis Caputo, el designado titular del Palacio de Hacienda por el presidente electo Javier Milei.En este sentido,El desbalance de las cuentas públicas llegará a fin de año a 5% del PIB, de acuerdo con datos de Econométrica. De este porcentaje, 3 puntos corresponden al déficit primario y el resto a la carga de intereses.En lo inmediato, se pudo confirmar que, ante la falta de un nuevo presupuesto para 2024, el presidente entrante decidirá prorrogar el correspondiente al año en curso, es decir que tendrá la posibilidad de licuar gastos al no ajustarse las partidas nominales. De acuerdo con el pronóstico de Latin Focus Consensus, la inflación del año próximo se ubicaría en 222%.Además, este medio pudo confirmar queMadcur, además, colaborará con la transición con el nuevo gobierno, según lo acordado en la reunión secreta que mantuvieron el domingo pasado Massa y Milei.Como en otros casos de funcionarios del nuevo gobierno (Nicolás Posse, futuro jefe de Gabinete, Guillermo Francos en Interior), Madcur es un ex empleado de Corporación América, donde conoció a Milei. Precisamente, desde las filas del entrante ministro de Economía, Luis Caputo, se encargan de aclarar que su designación ante el Fondo no es un acuerdo con Massa.Reemplazará a Sergio Chodos, un economista íntimamente vinculado al ex ministro de Economía, Martín Guzmán.