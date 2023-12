Transporte: Ferraro confirmó que “se subsidiará a la demanda, no a la oferta"

Guillermo Ferraro, el designado ministro de Infraestructura del Gobierno de Javier Milei, concentrará las áreas de Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones, con el objetivo puesto en estimular la inversión privada y la "racionalización del Estado".



A último momento, dos áreas que inicialmente iban a formar parte de su ministerio, Energía y Minería, seguirán en la órbita del Palacio de Hacienda , la cartera que será conducida por Luis Caputo.



Ferraro, que hasta abril se desempeñó como director de la filial local de la consultora internacional KPMG, fue funcionario en la Secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, entre 2002 y 2003; y anteriormente, entre 1988 y 1991, fue subsecretario de Información y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires.



"El ministerio (de Infraestructura) es nuevo, no existe actualmente, y está dentro de la racionalización del Estado, del sector público; es la consolidación de los que hoy son ministerios, como Transporte y Obras Públicas, así como Energía, Minería, Comunicaciones", dijo días atrás Ferraro en declaraciones a radio Mitre.



Sin embargo, en la víspera al traspaso de gobierno se aseguró que Energía y Minería permanecerán en la órbita del Ministerio de Economía, lo cual de no haber confirmación oficial mediante se ratificará cuando se dé a conocer la reestructuración del organigrama del Estado nacional.



Energía, hoy dirigida por Flavia Royon, estará a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, según confirmó la Oficina del Presidente Electo (OPE), mientras que Minería pasaría a ser conducida por Royon, convirtiéndose así la dirigente salteña en uno de los funcionarios de la saliente gestión que formarán parte del nuevo gobierno.



Rodríguez Chirillo es socio fundador de la consultora internacional ERC, especializado en electricidad, energías renovables, gas y petróleo, y fue consultor a mediados de los 90 de la Secretaría de Energía durante el Gobierno del expresidente Carlos Menem.



Por su parte, Transporte -durante la última gestión estuvo a cargo del extinto Mario Meoni, Alexis Guerrera y Diego Giuliano- y Obras Públicas -los cuatro años de Gabriel Katopodis- dejarían de ser ministerios para convertirse en secretarías.



Transporte quería bajo la órbita de Franco Mogetta, actual secretario de Transporte de la provincia de Córdoba -un hombre del riñón del excandidato presidencial Juan Schiaretti- y Obras Públicas será responsabilidad directa del propio Ferraro.



En lo que respecta a Telecomunicaciones, hoy centralizada en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a cargo de Claudio Ambrosini, pasaría a manos de Tomás Sutton, socio del estudio MCA Abogados, especializado en la industria de las telecomunicaciones.



En la misma entrevista a Radio Mitre, Ferraro afirmó que el futuro Ministerio de Infraestructura llevará "un enfoque de economía de lo que son los cross service (servicios cruzados) y al mismo tiempo un eje que une a todas estas temáticas, que es la inversión en infraestructura".



En este sentido, remarcó que "el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado, con lo cual es un ministerio que tiene estas áreas pero básicamente va a dar la orientación y los lineamientos y la declaración de interés para nosotros y la Nación, de aquellos proyectos que involucran estas áreas".



"Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión", remarcó Ferraro, quien en la campaña de Milei estuvo a cargo de la coordinación nacional de la fiscalización de votos.



Ahondando en relación con la impronta que tendrá su gestión, ratificó los dichos de Milei respecto de que "todo lo que puede hacer el privado, lo hará el privado y no el Estado", manifestó en otra entrevista a La Nación +.



"El otro vector que se aplicará en nuestra área es que donde hay una demanda, hay una oportunidad de negocios y, por ende, una oportunidad de inversión para el sector privado", agregó Ferraro.



En esa línea, anticipó la intención de que las obras de infraestructura sean realizadas por el sector privado, casi en su totalidad, y habló de un sistema de concesiones parecido al modelo que funcionó en la década de los 90.



No obstante, aclaró que van a mantener el esquema de subsidios para algunos sectores que no generan rentabilidad, entre los que mencionó al transporte de pasajeros.



"El transporte de pasajeros en el mundo generalmente está subsidiado. Eso se va a mantener", dijo el futuro ministro, tras lo cual agregó que "la idea es subsidiar a la demanda, no a la oferta".



En cuanto a las iniciativas dentro de su cartera, Ferraro manifestó que "hay una enorme deuda, que es generar una red vial que arranque capilarmente con los caminos rurales y troncalmente se vaya por las rutas nacionales y provinciales, y termine en los accesos portuarios, tanto de Rosario (Santa Fe) como de Quequén (Buenos Aires)".



"Hay una enorme oportunidad en Argentina para invertir para el sector privado y creemos que tiene que haber un gobierno creíble y voluntad asociativa con el sector privado de mostrar por donde pasan las orientaciones, las futuras inversiones y los negocios", completó Ferraro, quien ratificó el modelo "a la chilena", derivando los trabajos de infraestructura a manos privadas.



El pasado 27 de noviembre, Katopodis recibió en su despacho a Ferraro para avanzar en el traspaso de la gestión de la cartera.



Durante el encuentro, Katopodis le presentó a Ferraro la conformación institucional de la cartera de Obras Públicas, con sus secretarías, entes, empresas y organismos descentralizados.



Asimismo, el funcionario saliente puso en conocimiento el Plan de Obras Públicas desarrollado desde el 10 de diciembre de 2019, que permitió llevar en todo el país 7.265 obras públicas y proyectos, de los cuales 4.434 se finalizaron y, al 19 de noviembre, 2.308 se encontraban en ejecución y con su respectivo financiamiento.



La transición estuvo a cargo de la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio, Cecilia Cardini, en coordinación con los equipos técnicos del futuro ministro.