Balance de gestión: “Me voy con la tranquilidad del deber cumplido”, dijo Vitor

El presidente del bloque del PRO, Esteban Vitor, presentó el balance de su gestión en la Cámara de Diputados y aseguró:” Hicimos una rendición de cuentas como corresponde del trabajo que llevamos a cabo durante estos ocho años junto con quienes fueron mi equipo y grupo de asesores”.Sobre su tarea como legislador, Vitor consideró que la misma fue "muy interesante". Y especificó: "Presentamos 202 proyectos de los cuales 147 fueron de leyes, fueron aprobados solo 10 y cuatro tuvieron media sanción, es importante la cantidad pero yo resalto más la calidad de las propuestas”.“Los proyectos que presentamos fueron numerosos y de diferentes temáticas; es por eso que nos vamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo importante, con un número grande de calidad y cantidad, aunque con un saber un poco amargo”, señaló el diputado.Sobre las propuestas que presentó, y a las describió como extensas, detalló: “Llevaron mucho trabajo, trataron de poner en eje diferentes temáticas tales como la institucional, económica y muchas propuestas con lo que tiene que ver con el trabajo, desde el acceso para los jóvenes hasta un observatorio de empleo”.Además, hizo énfasis en los proyectos que realizó durante la pandemia: “Presentamos varias, tenían que ver con garantizar la educación y algunas de las actividades económicas”.Desde lo institucional, Vitor mencionó las iniciativas legislativas tales como el Acceso a la Información Pública, la Eliminación de los Gastos Reservados, al No Nombramiento de Familiares y Parientes en el Estado. “Todo lo relacionado a la transparencia y en eso pusimos el énfasis”, señaló el legislador.En cuanto al sector privado, el diputado contó que su sector fue autor de una Ley de Modificación de Compre Entrerriano y aseguró que “beneficiará a las empresas de la provincia”.Sobre el campo, Vitor dijo que la propuesta de la Ley de Comisión de Emergencia Agropecuaria fue un proyecto de Ley propuesto por el PRO.En la conferencia de prensa estuvo presente Gustavo Hein, quien será el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, y al respecto Vitor anticipó que “él va a tomar la posta de estos proyectos, nuestro espacio lo va a tomar”; y adelantó: “Va a haber un área de Reformas Política Específica que va a tomar algunos de los proyectos ya hechos”.“Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y con la serenidad de que el futuro gobierno, con la mayoría necesaria, va a avanzar en estos temas”, manifestó el legislador durante una conferencia de prensa que brindó este jueves en el Gran Hotel Paraná.Sobre su rol como opositor, Vitor señaló: “No pudimos imponer nuestra agenda ni temas porque no teníamos la mayoría necesaria, ahora cambió y estamos convencidos que estos temas lo va a tomar el nuevo gobierno y se van a transformar, actualizar y mejorar, además de que se agreguen otros nuevos”.Respecto a la Constitución de la Provincia del 2008, el legislador señaló: “Hay muchos institutos que no fueron sancionados y eso es una deuda de la Legislatura” y puntualizó que “tengo más de 35 proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales que no fueron tratados y eso pasó por falta de interés del oficialismo”.Sobre la nueva gestión, Vitor dijo: “Estoy convencido que estos proyectos se podrán llevar a cabo, ya lo hablé con el gobernador, los titulares de las cámaras, con otros legisladores y también con futuros funcionarios”.Y en relación a su nuevo puesto de trabajo, Vitor explicó que la Secretaría Legal y Técnica es un espacio con rango ministerial, que depende exclusivamente del gobernador y por ahí pasa todo lo que firma el mandatario que va desde licitaciones, altas y bajas del personal, convenios, endeudamientos, etc. Ante este escenario, el diputado expresó: “Es un lugar de altísima responsabilidad y mi deber es cuidarle la espalda al gobernador”.Por último, el secretario entrante enunció: “Aparte de ese rol técnico, el gobernador me pidió que tenga un rol político, así que no voy a estar solamente con expedientes, sino que voy a estar ayudando en la gestión y formando parte de manera activa”.