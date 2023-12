La viceintendenta y concejales de Paraná hicieron un balance de gestión

"El balance es muy positivo, en todo momento tanto con el bloque opositor, como del bloque oficialista, se tuvo mucho diálogo, se generaron consensos y se trabajó con mucho respeto", manifestó la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Andrea Zoff.



En este plano, sostuvo que "todos los concejales estuvieron a la altura y entendieron que ésta era la manera de jerarquizar la tarea legislativa, que además era fundamental, porque era dotar en una primera instancia al Departamento Ejecutivo de las herramientas necesarias para poder llevar adelante la gestión, como la Ordenanza de Emergencia Económica, o con la creación de la Comisión de Verificación de Créditos, que permitió al inicio de la gestión ahorrar varios millones de pesos para el municipio y sanear esa situación financiera".



Destacó la ordenanza que dispuso la autorización para la toma de crédito, para equipamiento, "ya que no estaban ni las herramientas más básicas para llevar adelante los servicios del municipio. Ese crédito se devolvió durante la gestión y hoy todas las áreas del municipio cuentan con el equipamiento necesario para llevar adelante su tarea. También se creó el fideicomiso de Obras Sanitarias para este mismo fin".



"Transcurrida esta primera etapa, se pudo trabajar en ordenanzas que tuvieron como finalidad mejorar la ciudad, con infraestructura y potenciando los distintos sectores del sector privado. Como por ejemplo, el Distrito del Conocimiento, lo que tiene que ver con el turismo, el trabajo con el Parque Industrial y la compra de nuevas hectáreas para ese predio", contó.



Más adelante, agregó que "en todo momento, el cuerpo en su totalidad acompañó de manera colectiva todas aquellas normas que requería la ciudadanía, dejando de lado las individualidades, que no llevan a nada".



"Habiendo administrado los escasos recursos del Concejo Deliberante, que es el 2,16 por ciento del Presupuesto total del municipio de Paraná, y a su vez de este total el 83 por ciento se destina al pago de sueldos, es decir que lo que queda para el funcionamiento de las áreas del Concejo es muy poco, pero a pesar de esto se pudo administrar y refaccionar las distintas oficinas, dotarlas de equipamiento, contar con nuevo mobiliario, para que no solo las y los trabajadores del Concejo Deliberante puedan desarrollarse en un buen ámbito laboral, sino para que la tarea legislativa pueda realizarse de la mejor manera", detalló.



Zoff mencionó que "fue un gran desafío el que encaramos, nos quedamos con la satisfacción de haber contribuido dentro del Concejo Deliberante fundamentalmente para mejorar nuestra ciudad, marcando el camino para las futuras gestiones".



"Hoy con el orgullo de la tarea cumplida, poniendo la institucionalidad del Concejo por encima de estas cuestiones individuales, deseo que la próxima gestión continúe en este camino y lo profundice", concluyó. Expresiones de los concejales

El presidente del bloque de concejales del Frente Creer, Sergio Elizar, al tomar la palabra en el recinto, manifestó: "Tenemos que sentir todos un gran orgullo, por haber representado estos cuatro años a los ciudadanos y ciudadanas de Paraná, y por haber recuperado la jerarquía y la calidad institucional de este Concejo Deliberante".



Francisco Avero, presidente del bloque Juntos por el Cambio, agradeció a los empleados del Concejo Deliberante, a los ciudadanos de Paraná y todo el Cuerpo "por lo aprendido en estos cuatro años".



"Me queda el recuerdo de mi compañero de bancada Walter Rolandelli, mi hermano, era quien me calmaba cuando me enojaba y lo mismo hacía yo con él, intercambiábamos ideas y tomábamos decisiones complejas. Creo que le dio mucho a este Concejo y a la sociedad paranaense", se emocionó el edil.



Desde el bloque unipersonal del PRO, Desiree Bauza, dijo: "Para mí fue una etapa donde aprendí mucho de cada colega y también del personal del Concejo, quienes sobre todo en pandemia colaboraron mucho con nosotros. Desde mi lugar en la Comisión Vecinal de mi barrio voy a seguir trabajando por la ciudad de Paraná".



En tanto, desde el bloque de Políticas para la República, Emiliano Murador valoró el trabajo colaborativo del cuerpo de concejales y plantel administrativo. "Terminamos este periodo con satisfacciones; estamos orgullosos de haber sido parte de muchas de las cuestiones en las que la ciudad ha avanzado. En este sentido hemos hecho nuestro aporte, como a través de los proyectos que presentamos y en el futuro seguiremos haciendo nuestro aporte".



Finalmente, Claudia Acevedo (UCR) reflexionó: "Cada uno de nosotros dio lo que pudo y lo que supo interpretar de la ciudadanía paranaense. En cada uno de los proyectos que presenté durante estos ocho años que cumplí el rol de concejal estuvo reflejado el amor que le tengo a esta ciudad".