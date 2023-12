Romero: “Tengo la aspiración de terminar las obras que deja Bahl”

La intendenta electa de Paraná, Rosario Romero, brindó una entrevista exclusiva en el programade, en la que abordó diversos temas relacionados a lo que será su gestión a partir del 10 de diciembre.“Faltan cinco días para el domingo y luego a trabajar. El Teatro 3 de Febrero es uno de los ámbitos más lindos de la ciudad, porque me trae el recuerdo de la Convención Constituyente y de tantas cosas lindas vividas allí. Como paranaense me sigue atrayendo esa acústica, madera, historia”, manifestó.Con respecto a la intendencia, indicó: “Es compleja, pero atrayente porque como paranaense, vivo en esta ciudad, la admiro con ojos de ciudadana. También a veces de turista, me sigue impresionando ese balcón al río que tiene Paraná. Me gustaría que pudiéramos reafirmar identidades en la ciudad, nominar barrios, tener más verde, separar residuos”.“Tengo la aspiración de terminar las obras que deja el intendente y eso dependerá en gran medida, de la posición del gobierno nacional con respecto a los contratos de las obras vigentes, así como el diálogo que tendremos con el gobernador Frigerio que, sin dudas las obras financiadas por la provincia, las conversaremos con él”, agregó.“En esta nueva etapa de la democracia que nos toca a tres expresiones distintas, una de La Libertad Avanza en el orden nacional, otra de Cambiemos en lo provincial y una Justicialista en lo local, se pone a prueba la calidad de la democracia porque estamos obligados al diálogo, a convivir, a acordar políticas”, reconoció.“Siendo una mujer que he peleado en muchos sectores, nunca fui abogada de causas fáciles y lo tomo como un desafío, donde tenemos un gran equipo. La ciudadanía está ávida de que la convivencia democrática motive mucho diálogo, ya que no estamos para un país de confrontación”, afirmó.Asimismo, se refirió a las obras comenzadas: “El planetario tiene un 13% de ejecución, la cual es una obra costosa y es muy interesante que el gobierno nacional comprenda la importancia de una obra educativa, que tiene un futuro y que puede generar fondos, turismo y trabajo. También es importante la del acueducto, que le va a dar agua dulce a las ciudades vecinas y el Centro Distribuidor Sur”.“Presumo que los contratos se van a cumplir y el Estado va a saldar sus deudas. En este sentido, las obras comprometidas también generan obligaciones de continuidad en los Estados. Ese concepto de que a las obras las hagan los privados, puede ser aplicable desde su perspectiva hacia el futuro. Es cuestión de conversar y plantear la importancia de pelear los fondos, donde buscaremos ese diálogo”, señaló.“Sabemos que no serán sencillas las medidas de ajuste, que ya las anunció el presidente Milei, así que tenemos que ser muy austeros en los gastos. También aspiro a poder hacer obras en la ciudad, de la mano de los empleados municipales y de las empresas que trabajan con el Estado”, argumentó.Acerca de la obra inaugurada en Avenida Zanni, sostuvo: “Son 45 cuadras, es grande esa inversión. Igualmente, con poco vamos a hacer mucho, donde aceptaremos el desafío y el tiempo que nos toca, explicándole a la ciudadanía el ritmo que llevamos. La gente tiene que comprender las distintas situaciones e incluso el votante de Javier Milei”.“Hay otras obras que se pueden hacer por consorcios con los vecinos, que pagan en un esfuerzo compartido. Estos sistemas dieron, a lo largo de mucho tiempo, muy buenas oportunidades a distintos barrios de la ciudad de hacer obras. Vamos a ponerle mucha imaginación, empeño y con poco haremos mucho”, añadió.A su vez, se refirió a su equipo de trabajo que la acompañará desde el 10 de diciembre: “La doctora Claudia Enrique ha sido médica full time, siempre trabajó en el Hospital Público, en Centros de Salud. Tenemos una mixtura de gente con experiencia y otra con menos, pero muy seria, con conocimientos. Se repiten dos secretarios, el de gobierno que seguirá siendo Santiago Halle, y el de Legal que será Pablo Testa. Después se encuentra en Control Urbano, en todo lo relacionado a fiscalización, Héctor Bergara, quien fue parte de la gestión municipal de Blanca Osuna”.“Hay una gran Secretaría que es la de Servicios Públicos que estará a cargo de Julián Hirschfeld, quien está en la gestión con ‘Beto’ (Bahl). Mariela Ponce será nuestra secretaria de Desarrollo Humano, una persona que tiene trayectoria en el ámbito de la salud y mucha capacidad de trabajo, donde la imaginamos recorriendo los barrios, haciendo una labor muy buena en la ciudad”, dijo.“El Secretario de Hacienda es Alexis Bilbao, que tiene experiencia de haber gestionado en el área de Suministros de la Municipalidad. Con él habrá que sentarse y medir prioridades porque hay gastos que van a tener que quedar para después”, reconoció.“Vamos a ir tranquilos, tomando conciencia del mensaje del Presidente de la Nación el próximo 10 de diciembre, de nuestro vínculo con el gobernador de la provincia y estableciendo prioridades. Cultura y Educación estará a cargo de Nadia Bilat, que tomará ese desafío junto con una Subsecretaría de Educación a cargo de Rita Nievas, quien fue vocal del Consejo de Educación. Trabajará muy bien con los 32 jardines maternales que hay en la ciudad”, expresó.“Desde el jardín queremos hacer educación vial, tratar temas vinculados a la salud, adicciones, donde ofreceremos un equipo para trabajar junto con el Estado Provincial en nuestras escuelas de la ciudad. También trabajar educación no formal, que tenga que ver con nuestra conducta como transeúnte, ciudadanos que transitamos la ciudad y con los que conducimos”, acotó.“La importante Secretaría de Movilidad Urbana que manejará Katherina Stickel, que trabajará el tema de transporte en la ciudad. En Paraná tenemos un transporte que no es solamente de la ciudad, sino que es del área metropolitana. Con provincia y con los demás intendentes, tenemos que sentarnos para que quien pague una tarifa de transporte en Paraná, abone esa tarifa y el que está afuera, también haga su aporte. Estas cosas las tenemos que ver para que sea un sistema más solidario y eficiente. Hay que trabajar en garitas y colaborar con el sistema de transporte haciendo que los carriles exclusivos lo sean”, dijo.Con respecto al tránsito, comentó: “Hay un proyecto que rebosaremos, porque se construyó en la gestión de ‘Beto’ hace un par de años y, si el estacionamiento medido funciona en Villaguay, Concordia y otras ciudades de la provincia, tendría que funcionar en Paraná”.“Hay contratos que terminan el 31 de diciembre y otros que terminaron el 30 de noviembre. Todas esas situaciones se tienen que trabajar con los gremios para producir las incorporaciones a medida que se vayan abriendo las vacantes. De todos modos, hay distintas modalidades de contrataciones”, destacó.En otra parte, se refirió a la recolección de residuos: “Queda organizada a partir de la Secretaría de Servicios Públicos y cada unidad, a su vez, tiene otras tareas que tienen que ver con las unidades centralizadas, pero en ese proceso me gustaría profundizar y trabajar con el gobierno provincial, porque como existe un Registro Civil en San Agustín, imagino que hay cosas que se pueden hacer en el resto de la ciudad, que podemos dotar en las unidades municipales de otros servicios que brinda la provincia”.“Hay que buscar fondos, donde Paraná tiene que agrandar el lugar de los tratamientos de residuos, pero tiene que hacer acciones para que llegue menos volumen de residuos al vertedero”, señaló.“También hay desarrollos que se pueden pensar en públicos – privados. No imagino que, si saliera la otra media sanción del proyecto del puerto, eso sea inversión pública. En ese caso, hay que pensar en una inversión privada, que ayude a que la ciudad tenga toda esa zona un desarrollo turístico, gastronómico”, concluyó.