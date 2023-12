Vittor: “Estoy convencido de que va a haber una reforma política en serio”

Impulsará reforma política

En primer lugar, agradeció al Gobernador electo la función que le otorgó y precisó de qué se trata su responsabilidad: “He sido distinguido y valoro la decisión de Rogelio Frigerio de ser el secretario Legal y Técnico de la provincia. Para que la gente tenga idea de que se trata, es quien cuida la firma al Gobernador. Por ahí pasan todos los expedientes. Es una secretaría excepcionalmente técnica, pero además hemos hablado con el Gobernador de tener un rol político en unos temas específicos, atendiendo a la experiencia que ha tenido en ocho años en la Legislatura”.“Desde una licitación hasta altas y bajas del personal estatal, a convenios, si la provincia tiene que tomar endeudamiento. Son cuestiones muy complejas y lo vamos a asumir con la mayor responsabilidad y esperemos estar a la altura de las circunstancias”, continuó sobre su nuevo puesto.Por otro lado, explicó cómo se llevará adelante la nueva Ley de Ministerios que impulsará Frigerio con un caso específico: “La situación particular se da hoy en lo que es el Ministerio de Gobierno porque tiene Justicia, Seguridad –la policía- y el Servicio Penitenciario depende de este órgano. Ahora va a ser Gobierno y Trabajo, por un lado, encabezado por Manuel Troncoso; y el otro Ministerio que se crea, que lo va a encabezar Néstor Roncaglia, va a ser Seguridad y Justicia. De ahí va a depender la Policía, el Servicio Penitenciario y también la parte de la Justicia que tiene que ver con los registros civiles, registros de la propiedad y personas jurídicas”.Para hacer posible esa modificación, el secretario anunció lo que se va a presentar: “Hay muchas leyes que se modifican. Por ejemplo, la Policía hoy depende de Gobierno y todas las leyes que tienen que ver con la policía, con el servicio penitenciario y algunas leyes que encabeza la Secretaría de Justicia, hay que hacer una modificación diciendo que depende esa área al nuevo ministerio. Lo que busca el Gobernador Frigerio es darle más funcionalidad al Ministerio. Creo que, en lo personal, es un acierto esa división porque uno de los mayores requerimientos de la gente es la seguridad”.Ante la consulta de los números de las cuentas provinciales, Vittor respondió: “Con respecto a los números, es el área económica la encargada de revisar el Ministerio de Economía. Lógicamente, el Gobernador electo ha expresado la preocupación de la medida que ha tomado el ministro Massa de bajar el Impuesto a las Ganancias. Es una decisión que uno podría estar de acuerdo, pero si uno baja un impuesto sin bajar el gasto, uno lo termina pagando a eso. Eso lo termina pagando la provincia, que ha bajado el presupuesto el 13%. Fue una decisión electoralista, de campaña”.Por otro lado, mostró su preocupación por los nombramientos que se han dado en la Gobernación de Entre Ríos: “Estos nombramientos, algunos que se han hecho públicos, no pueden hacerse. Por ejemplo, legisladores que pasen a planta permanente de las cámaras. Eso se va a ver. Si no está hecho de acuerdo a la ley, se va a revisar. Eso el área jurídica de las Cámaras lo van a hacer”.Otro punto que se tuvo en cuenta fue la reducción de los funcionarios en la gestión de Frigerio. Sobre este punto, el político señaló cómo lo llevarán adelante: “Se suprimen varias Secretarías, direcciones. El personal de carrera no tiene por qué estar preocupado. Sí se achica la planta de funcionarios. Hay funcionarios que terminan mandato el 10 de diciembre. Por ahí se dice que es la provincia que gana premios por la transparencia, pero no sabemos cuánto es la planta de funcionarios total. No hay un listado oficial. Creemos que serían más de 800 funcionarios. Hay ministros que se han encontrado con organigramas oficiales que no son los reales, que hay muchas más direcciones o coordinaciones abajo”. En esa línea, agregó: “Lo que se está haciendo es una reducción de la planta de funcionarios. Son los que llegan con el Gobernador y se van con él. El empleado estatal de carrera no tiene por qué preocuparse”.En base a la escala salarial del Gobernador y del resto de los funcionarios, Vittor aclaró que por el momento, eso no se va a modificar. Sin embargo, indicó: “Tiene que haber un sinceramiento. No puede ser que haya funcionarios que ganen más que el Gobernador. Lo ideal sería que nadie gane más que el Gobernador”. En la misma línea, definió: “Se está trabajando en un ordenamiento. No se hace de un día para el otro. Se está buscando la forma que haya un sinceramiento y de a poco se va ir haciendo para que haya un equilibrio y una racionabilidad entre lo que cobran los distintos poderes de Estado”. En ese sentido, el principal objetivo del Gobernador es “tener la mayor cantidad de recursos y la mayor austeridad posible. No alcanza con ser transparente y honesto, hay que tener buena gestión”.Consultado sobre una reforma política en Entre Ríos, el nuevo funcionario aseguró: “Sí, va a haber. Todavía no puedo decir el alcance, pero sí se ha creado una secretaría específica de reforma política que va a estar a cargo del doctor Julián Maneiro. Por ahí se van a canalizar todas las cuestiones que tienen que ver con la reforma política. Ellos están analizando y van a presentar un proyecto”.Por otro lado, también apuntará el espacio al financiamiento de los partidos políticos. En ese sentido, remarcó: “He presentado varios proyectos. Uno tiene que ver con el financiamiento y otra con la publicidad en sí misma. También no tenemos una ley provincial como lo es la nacional de financiamiento ni tampoco lo tenemos que reglamente la publicidad, sobre todo quien está gobernando tiene muchas facilidades. Hoy en Entre Ríos, uno puede pagar lo que quiera y no tiene que rendirle cuentas a nadie”.En ese sentido, Vittor afirmó: “Estoy convencido de que va a haber una reforma política en serio”. De ese modo, recordó que junto con Rogelio Frigerio tienen la premisa por “haberse comprometido a eliminar la lista sábana y trabajar en una boleta única”. También aseguró que se prorrogarán las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero.