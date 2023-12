Rogelio Frigerio: “Vamos a escuchar permanentemente a los entrerrianos”

Aluani: “El futuro es gobernar para todos los entrerrianos”

El Tribunal Electoral de Entre Ríos llevó a cabo el acto de entrega de los diplomas a las autoridades electas para los cargos de gobernador y vicegobernadora, diputados/as provinciales y senadores/as provinciales surgidos de la última elección general realizada el 22 de octubre pasado. Rogelio Frigerio y Alicia Griselda Aluani fueron proclamados gobernador y vicegobernadora respectivamente (período 2023-2027).En este marco, el gobernador Rogelio Frigerio, dialogó cony expresó: “Es un día de mucha emoción y quedan muy poquitos días para asumir la enorme responsabilidad de llevar adelante los destinos de mi provincia”.Consultado cuál será la primera ley que enviará a la legislatura, respondió: “Vamos a enviar un paquete de leyes que tienen que ver con lo que venimos transmitiendo desde hace muchos años, el rumbo que necesita nuestra provincia, la austeridad que necesita el Estado en función de la tremenda austeridad con la que vive nuestra gente, la política no le puede dar la espalda a esa situación, tiene que dar el ejemplo, y las reformas que necesitamos en las áreas más sensibles para la sociedad, la salud, la educación, la seguridad”.“Vamos a trabajar intensamente con todos los legisladores para lograr leyes con el mayor consenso posible y que, entre otras cosas, también fomenten el trabajo y el empleo que siempre ha sido la principal demanda de nuestra gente”, agregó.Asimismo, destacó la importancia de escuchar a los entrerrianos:como los escuchamos durante estos años de recorrida por cada rincón de la provincia, sabemos que la gente no da más, que necesita otra actitud por parte de la política, que necesita ejemplos, austeridad, compromiso, vocación de servicio y vamos a tratar de imprimirle esa característica a nuestro próximo gobierno, que va a ser el gobierno de todos los entrerrianos”.Subrayando el enfoque en el trabajo y la seguridad, mencionó:va a ser algo complejo, laborioso, pero yo siempre apuesto por el enorme potencial que tenemos los entrerrianos para salir adelante”.“Nosotros vamos a agarrar una provincia como nos la den, ypero de ahí a mirar para adelante, hay mucho trabajo por hacer y para resolver los problemas de los entrerrianos como, para que yo me detenga a mirar por el espejo retrovisor”, aseveró.Sobre la paralización de la obra pública y la deuda existente, señaló: “No es un problema que va a venir, es un problema que ya existe,Lo que parece que va a venir tampoco es alentador por eso vamos a tener que hacer todos los esfuerzos desde nuestra provincia para intentar compensar la previsible caída de recursos para extender obras de infraestructura que necesita nuestra provincia”.En cuanto al diálogo y consenso, afirmó: “En toda mi carrera política siempre he sido un hombre de consenso, diálogo, lo he sido cuando me ha tocado ser oposición, cuando he ocupado altos cargos en la administración pública nacional y, por supuesto, lo voy a ser ahora cuando tengo la mayor responsabilidad de mi vida hasta ahora y voy a seguir siendo un hombre de consenso.sino que vamos a trabajar en un proyecto de ley para eliminar impuestos que afectan y encarecen nuestra boleta de luz eléctrica que es la más cara del país. Entre Ríos no puede ser la provincia más cara en términos de energía eléctrica del país”.En relación con el gobierno nacional, expresó su deseo de una buena relación: “Espero que tengamos la mejor relación, desde el punto de vista personal, tengo un vínculo de muchísimos años con el presidente electo, pero espero que todo el equipo del presidente pueda tener las puertas abiertas para recibirnos a mi equipo y que podamos trabajar juntos en resolver los problemas de los argentinos, pero apuesto a que vamos a poder dialogar y que vamos a encontrar respuesta a los cuestionamientos y a las dudas y las incertidumbres”.En referencia a los fondos provinciales, destacó la importancia de su continuidad para finalizar obras en marcha y reorientar el gasto hacia necesidades prioritarias. En sus palabras: “Más allá de la coparticipación hay fondos que se transfieren a la provincia, hay fondos de obras públicas y esperemos que esto siga manteniéndose, aunque sea para terminar las obras que están en marcha y después veremos cómo nosotros reorientamos el gasto”.Para finalizar y consultado sobre si ya mantuvo comunicación con el presidente electo, Javier Milei, indicó: “Aun no, lo llamé cuando nos enteramos de los resultados de la elección, pero espero que tengan una mirada federal. Argentina necesita tener una mirada federal que, hasta ahora, salvo muy pocos momentos de nuestra historia, no ha habido una mirada federal por parte de los gobiernos nacionales y es algo muy importante porque las provincias son las responsables de proveer los bienes y servicios”.La vicegobernadora electa de Entre Ríos, Alicia Aluani, dialogó cony destacó cómo se elegirán los cargos en el gobierno: “No hay un lugar jerárquico simplemente por ser mujer, sino por la capacidad de cada uno sea varón o mujer. En ese sentido, vamos a seguir planteando esas políticas de gestión con los mejores. Con los mejores, es a través de los concursos públicos en lugares de jerarquía, donde uno tiene que manejar un montón de posibilidades para seleccionar las mejores para que los ciudadanos entrerrianos estemos bien”.Sobre lo que se pretende realizar en la nueva gestión, puntualizó: “Como principal medida, es legislar para los entrerrianos. Todo lo que sea a favor, lo que mejore la calidad de vida de los entrerrianos, se va a legislar para que nosotros podamos cumplir para lo que ellos realmente nos eligieron y confiaron en nosotros, para poder hacer una vida mejor. A través de esos impuestos (disminución de los impuestos, tratar de mejorar el tema de la luz que todos los entrerrianos se quejaban porque no podían tener micro emprendimientos. Si lo tenían, era muy oneroso, que trabajen, que tengan un sueldo digno y que realmente se pueda vivir mejor en la provincia”.Por último, se le consultó cómo se lleva adelante la transición y las expectativas sobre su nuevo puesto: “La transición se está haciendo de forma ordenada, como debe ser. En forma democrática, hemos encontrado una apertura al diálogo con el gobierno saliente. Estamos haciendo esa transición y la estamos culminando. Lo que se va a hacer en el futuro es gobernar para todos los entrerrianos, para que todos tengan el mismo acceso, las mismas oportunidades a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, a la seguridad y siempre estar al lado de los entrerrianos”.En base a cómo trabajará junto con el gobierno nacional y el municipal en Paraná, de distintas fuerzas políticas, remarcó: “Creo que el diálogo y el consenso es la base de las negociaciones”.