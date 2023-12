Roncaglia: “No habrá ningún paraguas protector para nadie, ni propios ni ajenos”

Cárceles



Qué le pidió Frigerio para la gestión



A partir del 10 de diciembre, y cuando asuma Rogelio Frigerio como nuevo gobernador de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia será Ministro de Seguridad y Justicia.Durante una extensa entrevista en el programade, el futuro ministro, que tiene una amplia experiencia y trayectoria en el ámbito policial, adelantó que ya tiene “en la cabeza” quiénes serán los nuevos jefes policiales y contó qué le pidió Frigerio para la gestión.“Estamos organizando todo el equipo, lleva su tiempo y lo estamos viendo, lo tengo en la cabeza, pero no lo voy a decir y tampoco lo van a saber el día 11. Es razonable que haya un tiempo”, dijo sobre quiénes serán los Jefes de la Policía de Entre Ríos y al ser consultado sobre la posibilidad de acompañar a Patricia Bullrich en la Nación, aseveró: “Me quedo en mi provincia”.Vale recordar que Roncaglia, oriundo de Chajarí, fue Jefe de la Policía Federal durante la presidencia de Mauricio Macri y mientras Bullrich también estaba al frente de la cartera de seguridad. “Estoy en contacto con ella y la conozco, estuvimos hablando estos días yCuando fui nombrado no la conocía, la conocí durante la gestión y es una mujer brillante, siempre ocupándose de los problemas y acompañando a los Jefes para marcar el rumbo de lo que quiere el Poder Ejecutivo, ya que la policía no se puede autogestionar”.En este punto, Roncaglia, expresó que“Uno se debe ocupar del personal policial, no dejarlos solos sin ocuparse de sus salarios, su bienestar, la jornada laboral, la salud física y mental, y también del servicio penitenciario. Cuanto mejor tengamos ese personal vamos a lograr un mejor servicio, va de la mano”, acotó.Por otra parte, Roncaglia habló sobre aquellos policías que, en cumplimiento de sus funciones, son denunciados por apremios u otras cuestiones. “Tiene que haber un grupo de personas que se ocupen de la defensa de ese policía, pero tiene que estar institucionalizado para que lo cuide y proteja jurídicamente al buen policía, no al que comete un delito”.Sobre la situación actual de la policía entrerriana, indicó: “No venimos a destruir nada porque la policía de la provincia es una buena policía, tiene buenos recursos humanos y hay malos como en todos lados, por eso vamos a trabajar con los buenos policías y haremos hincapié en que es importante la presencia de la policía en las calles, la policía predictiva, adelantándose a los delitos y esa es la policía de prevención”.“Siempre trabajé en las áreas de investigación y disfrutaba cuando detenía un asaltante, un violador, un narcotraficante, un asesino, pero hoy pienso diferente porque interveníamos cuando los delitos ya estaban cometidos y creo que, dijo y en este sentido, hizo hincapié en que“El problema de seguridad no es sólo problema de la policía, la policía trabaja sobre los efectos y la justicia también, pero hay un montón de causas y es un cúmulo de cuestiones, pero lo importante es que la policía tiene que trabajar con la justicia”, remarcó.El futuro ministro adelantó que también “nos vamos a ocupar de quiénes cuidan a los detenidos, y tenemos que tener cuidado de no mezclar un delincuente primario con uno avezado o que ya tuvo varias causas”.En este punto, Roncaglia adelantó que buscarán implementar en todas las cárceles de la provincia, el ejemplo de la unidad penal El Potrero, en Gualeguaychú, que cuenta con escuela primaria y secundaria para los reclusos y la calificó como una “cárcel modelo. Tiene 40 hectáreas, crían chanchos, ovejas, tienen una huerta gigante y ellos se autoalimentan. Eso está bien porque no generan gasto al Estado, además se pelean por ir a trabajar y en la cárcel se tiene que trabajar y el preso que trabaja tiene que cobrar, pero lo tienen que generar, no lo tienen que cobrar del Estado”.Asimismo, Roncaglia habló sobre lo que ocurre con los condenados una vez que tienen que reinsertarse en la sociedad. “Muchas veces pasa que el delincuente que cumple su condena, cuando sale no consigue trabajo y con Rogelio; por eso vamos a darle mucha importancia al Patronato de Liberados que hoy está reducido, ya que alguien tiene que controlar al delincuente. También tiene que controlar a los que están con tobillera electrónica en sus domicilios y caer a cualquier hora para ver qué está haciendo. No es fácil, pero tenemos en mente mejorar todo eso, y eso va a facilitar la seguridad en general”.Ante la consulta, Roncaglia dijo que Rogelio Frigerio le pidió para la gestiónY aclaró:Y acotó “no tenemos que estigmatizar tanto Rosario, creo que hay otras partes del país que también pasa lo mismo, el conurbano bonaerense, Tucumán, el gran Córdoba, Mendoza, Salta, y por eso también tenemos que trabajar en equipo”. Y adelantó que la semana próxima se reunirá con el equipo de Maximiliano Pullaro, electo gobernador de Santa Fe y que trabajará en equipo junto con Patricia Bullrich.“Al crimen organizado se lo combate organizadamente desde el Estado, es la única manera”, afirmó. Para agregar: “En el mundo se habla del perjuicio de la droga, que no va a desaparecer porque es una gran empresa económica criminal que sólo produce dinero, mucho dinero, más que el tráfico de armas y de medicamentos falsos”.“Las policías provinciales no son malas, y si se controlan vamos a ser mejores”, manifestó Roncaglia y destacó que cuando fue Jefe de la Policía Federal sólo estaba una hora en su despacho para firmar lo que se necesitaba y después salía al campo. “Estaba en los procedimientos, si había un policía herido iba al hospital, me reunía con el juez, con el fiscal, así se gestiona.Finalmente, entendió que la lucha contra la inseguridad, “no es una lucha perdida, no hay que bajar los brazos y el Estado tiene que ser fuerte, el delincuente me tiene que tener miedo a mí y no al revés, y para eso tengo que tener fortaleza, los instrumentos, los medios y personal altamente profesional”. Destacó lo hecho hasta el momento y aseveró que “podemos mejorar, por supuesto. La seguridad es una gran responsabilidad, sin seguridad las ciudades no crecen y no hay buena economía”.